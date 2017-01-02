Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Dart Al Ayyam  
Régions

ظهور قرش يفوق طوله المترين في مدخل المرسى القديم ببنزرت

Lundi 02 Janvier 2017
بــاب نــات - سجل مدخل المرسى القديم ببنزرت على مستوى قنطرة سيدي سالم من معتمدية بنزرت الشمالية، ليلة الاحد، وفي مشهد غير مألوف، ظهور قرش طوله أكثر من مترين، تولى عدد من الصيادين من أبناء المنطقة اصطياده وإخراجه لليابسة أين تجمع المئات من المارة من كافة الشرائح العمرية، ولاسيما الشباب، لمشاهدته، خصوصا وأن ظهوره في هذا المكان يعتبر غير عادي بالمرة.

وقال الرئيس السابق لنادي انشطة الغوص ببنزرت، والمسؤول الحالي بالجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي، فتحي جبالية، أن هذا القرش من نوع "القرش الازرق"، وهو من الاسماك التي تتواجد عادة في المياه العميقة للسواحل التونسية، وعزا هذا الخبير سبب ظهور الحوت الضخم في مدخل المرسى القديم إلى تعرضه إلى إصابة، وهو ما أجبره على مفارقة مجموعته، وإضاعة مساره المعتاد في المياه العميقة، بحسب رأيه.
ويقول فتحي جبالية أن سمك القرش الازرق لا يظهر كثيرا في السواحل التونسية، ومن النادر جدا أن يتم اصطياده من قبل البحارة، مبينا أن دخوله للمرسى القديم تحت جسر سيدي سالم كان بسبب الاضواء التي منعته من إيجاد المخرج المناسب بعد تغير محيط المكان بحريا .
واعتبر نفس الخبير أن التغيرات البيئية الحاصلة في منطقة المتوسط وفي السواحل التونسية قد تزيد من ظهور هذه الانواع الخطيرة وغير المالوفة من الاسماك في سواحلنا، مشيرا إلى أن ظهور هذا القرش هي الحالة الثالثة من نوعها منذ الصائفة الماضية إذ ظهر قرشان آخران منذ مدة في الوطن القبلي وفي سواحل المهدية.
يذكر أن آخر مرة ظهر فيها قرش ببنزرت، وهو من نوع "قرش المطرقة" كان سنة 2000 في مستوى القنال، وتحديدا الميناء الترفيهي، وفق ما ذكرة نفس المصدر.




Publié le:2017-01-02 00:19:35

cadre-1ecce3079169f13f52ca1e8e698c2ef5-2017-01-02 00:19:35
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136256



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13078,3

  • (29/12)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,43768 DT        1$ =2,34631 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/12)   348,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136256 490|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires