المجتمع المدني بالمهدية يساند أهالي بحارة مركب ''البركة'' المنكوب

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-01 19:04:25

- نظم عدد من ناشطي المجتمع المدني بولاية المهدية، اليوم الأحد، حملة تضامنية لتقديم المساندة المعنوية والمادية لأهالي بحارة مركب الصيد "البركة" المنكوب.وأوضح مدير المستشفى الجهوي بالشابة وملولش أحمد بنور أن الحملة "تؤكد مدى تضامن مختلف مكونات المجتمع المدني بالولاية عند النكبات، بغض النظر عن مجهودات السلط المحلية والمركزية".وبين بنور أنه، وأمام "النقص الفادح" في تجهيزات الإنقاذ ومعدات الغوث لفائدة البحارة في الجهة، من الضروري القيام بدراسة للوقوف على حجم هذه النواقص مع تركيز خلية يقظة دائمة للبحث في سبل السلامة والتوقي من الكوارث البحرية.وأعلن المتحدث عن ميلاد جمعية جهوية جديدة تعنى بإغاثة البحارة عند الحوادث اطلق عليها اسم "البركة"، مشيرا إلى أنه تم تركيز القانون الأساسي والنظام الداخلي لهذه الجمعية بتاريخ 31 ديسمبر 2016.وينتظر أن تعقد الجمعية، خلال الأسبوعين الأولين من شهر جانفي الجاري، أولى ندواتها الصحفية للتعريف بأهدافها ومبادئها ووسائل عملها وتدخلها مع توضيح مستوى تنسيقها وتعاونها مع السلطات الجهوية والوطنية.وتتابع الجمعية، التي شهدت انخراط محامين ومتقاعدين من الجيش الوطني وإطارات تربية وصحة وحماية مدنية، ظروف عمل البحارة بصفة مسترسلة كامل السنة وتتدخل في تقييم مستوى سلامتهم.وأضاف بنور، في ذات الصدد، أن جمعية البركة ستخصص صندوق مساعدات علاوة على ميزانيتها في غوث ومساعدة كل البحارة الذين قد يتعرضون إلى حوادث وأزمات على مستوى نشاطهم.وشهدت الحملة التضامنية، التي انتظمت بميناء الصيد البحري بالمهدية، مشاركة عدد هام من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني إلى جانب ممثلي الجهة في مجلس نواب الشعب، قدموا مساعدات مادية لأهالي البحارة مع الدعم المعنوي والنفسي.يذكر أن مركب الصيد "البركة" قد تعرض لحادث غرق ذهب ضحيته 9 بحارة ونجا بحار وحيد، فيما تستمر الجهود في البحث عن أربعة بحارة آخرين كانوا على متن نفس المركب الذي انقطع الاتصال به يوم 16 ديسمبر 2016.