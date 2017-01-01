الاعتداء بالعنف على صحفية بإذاعة صفاقس وهي بصدد تصوير فضلات ملقاة وراء المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-01 18:10:23

- تعرضت الصحفية بإذاعة صفاقس سعاد بن احمد لعملية اعتداء بالعنف المادي واللفظي أمس السبت، من قبل أحد موظفي المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة عندما كانت بصدد تصوير فضلات مكدّسة وراء المستشفى، وفق ما أكدته الصحفية نفسها اليوم لمراسل (وات) بالجهة.وقالت سعاد بن احمد إن " المعتدى أنكر في البداية عندما كانت الجهات الأمنية المختصة بصدد البحث في ملابسات الاعتداء معه قبل أن يعترف بما اقترفه عندما تمت مواجهته بأقوال أحد الشهود وبالتسجيل الذي كان بحوزة الصحفية والذي التقط صوت المعتدي وهو يشتم ويتهجم عل الصحفية"، على حد قولها.وأكدت بن احمد أن المعتدي قدم اعتذاراته ورجاها وممثلي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في الجهة، الذين كانوا إلى جانب زميلتهم في مركز الأمن، بالتنازل والصفح.وقالت سعاد بن احمد إنها لقيت كل المساندة والدعم من نقيب الصحفيين ناجي البغوري ورئيس فرع النقابة في صفاقس رشيد الكراي وعضو الفرع المنجي عكاشة، مؤكدة أنها رفضت التنازل عن حقها وستقوم عبر النقابة بتقديم دعوى قضائية ضد المعتدي حتى لا تتكرر الاعتداءات على الصحفيين كتهديد خطير وجدي على حرية التعبير في تونس ما بعد الثورة وجب التصدي له، بحسب تعبيرها.و ثمّنت سرعة تدخل الأمن لنجدتها عندما هربت من المعتدي وطلبت رقم النجدة 197 إثر حصول الاعتداء.