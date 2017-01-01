المركز الوطني للجلود والأحذية: تحسين القدرة التنافسية والإنتاجية للمؤسسات

Dimanche 01 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-01 16:08:40

- سيعمل المركز الوطني للجلود والأحذية خلال الفترة الممتدة بين 2020/2017 ، على تحسين القدرة التنافسية والإنتاجية للمؤسسات العاملة بالمجال ، وتطوير البحث والتكنولوجيات المعتمدة بها، فضلا عن النهوض بالقطاع بصفة عامة، وفق نشرية المركز على موقعه الإلكتروني.ويندرج هذا التوجه ضمن المخطط الخامس للتنمية (2020/2016)، ويهدف إلى تطوير برامج المساندة التقنية لوضع نظام للتصرف في الجودة والتجديد اللذان يمثلان مدخلا لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة.ويسعى المركز إلى تطوير سلسلة من البحوث والتحاليل واقتراحها على صناعيي القطاع، ومن بينها التحاليل التي تمكن من ضمان مراقبة السوق، والحد من إنتشار الأسواق الموازية.وعمليا، سيطور المركز الوطني للجلود والأحذية، 20 مشروع بحث وطني و8 مشاريع دولية خلال الفترة الممتدة بين 2020/2016 وسيمكن برنامج التطوير من الرفع في الرقم الجملي لمعاملات المركز من 940 ألف دينار في سنة 2016 إلى 1680 ألف دينار في سنة 2020 لتتدعم خلال الأربع سنوات القادمة الإستثمارات في القطاع وتبلغ قيمة 2580500 دينارا بما يساهم في تحقيق انتظارات المركز ولا سيما منها تطوير تجهيزات المخابر.وسيعمل المركز أيضا في مجال الموارد البشرية على تعويض الإطارات المتحصلة على التقاعد وتعزيز فريق المخابر.وعلى الصعيد الدولي، يرغب المركز في تدعيم العلاقات التونسية المغاربية (المغرب والجزائر وليبيا)، والبحث عن علاقات تعاون مع البلدان الإفريقية من شأنها ضمان التبادل التجاري لاسيما مع السينغال والكامرون وبوركينا فاسو وساحل العاج ومالي والنيجر.