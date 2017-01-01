عبد النور والعكايشي والخزري ومعلول واليعقوبي يلتحقون بالمنتخب

Dimanche 01 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-01 12:16:54

- يستانف نسور قرطاج غدا الاثنين تحضيراتهم لنهائيات كاس الامم الافريقية التي ستحتضنها الغابون من 14 جانفي الى 5 فيفري 2017 بمشاركة كل من الدوليين ايمن عبد النور واحمد العكايشي ووهبي الخزري وعلي معلول ومحمد علي اليعقوبي.وسيجرى المنتخب الوطني غدا حصة تدريبية بالملعب الاولمبي بالمنزه انطلاقا من الساعة 15 استعدادا للمباراة الودية ضد منتخب اوغندا يوم 4 جانفي 2017 بالملعب الاولمبي بالمنزه (س14 و30 دق).وكان المنتخب التونسي عاد مساء السبت الى تونس بعد خوضه تربصا باسبانيا حيث فاز على نظيره الكاتالوني بركلات الترجيح 4-2 في المباراة الودية الاولى التي اقيمت مساء الاربعاء في برشلونة بعد ان انتهى اللقاء في وقته القانوني بالتعادل 3 مقابل 3 فيما انهزم في مباراته الودية الاولى امام نظيره الباسكي في بلباو بنتيجة 1-3 وتجدر الاشارة الى ان المنتخب الاوغندي سيحل بتونس في نهاية الفترة الصباحية لليوم الاحد حيث تاخر وصوله بسبب سوء الاحوال الجوية بمدينة دبي التي نزل بها لاستئناف رحلته.ومن جهة اخرى قرر الاطار الفني للمنتخب السماح لكل من صابر خليفة وعصام الحدادي بخوض المباراة الاستعراضية التي ستجمع بين النادي الافريقي وباريس سان جرمان يوم الاربعاء 4 جانفي الجاري بالملعب الاولمبي برادس.وسيخوض منتخب نسور قرطاج نهائيات كاس امم افريقيا ضمن المجموعة الثانية حيث سيلاقي السنيغال يوم 15 جانفي القادم ثم منتخب الجزائر يوم 19 من نفس الشهر بفرانسفيل والزمبابوي يوم 23 جانفي بالعاصمة ريبروفيل.