تسجيل 2650 مخالفة اقتصادية مختلفة خلال سنة 2016 بولاية منوبة

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-01 09:30:23

- تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة، خلال سنة 2016، من القيام بأكثر من 12 الف زيارة تفقد لمختلف المحلات التجارية المفتوحة للعموم بجميع مسالك التوزيع بولاية منوبة تم خلالها تسجيل 2650 مخالفة اقتصادية مختلفة، بحسب ماأفاد به المدير الجهوي للتجارة بمنوبة، ياسر بن خليفة، مراسلة )وات( بالجهة.وتم تحرير هذه المخالفات في قطاع التغذية العامة بنسبة 27 %، ثم يليها قطاع الخضر والغلال بنسبة 21% فقطاع المواد المدعمة بنسبة 17%، وتعلقت أغلب المخالفات بالبيع بأسعار غير قانونية، وعدم اشهار الاسعار، والفوترة، والموازين والمكاييل.وقد تكثفت الحملات المشتركة مع مصالح الصحة والفلاحة والامن الوطني، وتضاعف التواجد الميداني لاعوان المراقبة قصد التصدي للممارسات المخلة بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية والتصدي للتهريب والتجارة الموازية والعمل على حماية صحة وسلامة المستهلك، وفق ما أكده ياسر بن خليفة، الذي أوضح أن سنة 2016 شهدت حجز أكثر من 300 طن من المنتوجات الفلاحية، وحوالي 6 الاف لتر من الزيت النباتي المدعم، ونحو 46 الف علبة سجائر، بالاضافة إلى عديد السلع والبضائع المهربة على غرار البنزين، والتفاح الاحمر، والآلات الالكترومنزلية.وتم، بمناسبة رأس السنة الادارية 2017، بحسب نفس المصدر، القيام باكثر من 755 زيارة تفقد لمختلف محلات صنع وبيع المرطبات والحلويات، وللمذابح العشوائية للدجاج، ولمحلات بيع وتحضير الدجاج، وذلك خلال الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر لهذه السنة.وتمكن أعوان المراقبة، خلال هذه الفترة، من تسجيل 72 مخالفة اقتصادية، واقتراح غلق 8 محلات لصنع المرطبات بالجهة بسبب إخلالات صحية، وحجز 1200 كعكة مرطبات، و1700 كلغ من الحلويات غير الصالحة للاستهلاك و850 لتر من الزيت النباتي المدعم، و3750 كلغ من السكر المدعم، و6300 كلغ من الفارينة المدعمة.