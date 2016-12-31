قطع التيار الكهربائي في عدد من أحياء مدينة القصرين غدا الأحد

Samedi 31 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-31 18:26:27

- أصدر اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز في القصرين اليوم بلاغا يعلم فيه سيتم قطع التيار الكهربائي في "حي الخضراء" و"حي الفتح" و"حي المنار" بمدينة القصرين ، يوم غدّ الأحد 1 جانفي 2017 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال.وأوضح البلاغ ، أن عملية قطع التيار الكهربائي حتّمته أشغال الصيانة التي ستقوم بها الشركة في شارع 14 جانفي ومستوصف حي السلام بالقصرين المدينة.