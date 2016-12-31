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قطع التيار الكهربائي في عدد من أحياء مدينة القصرين غدا الأحد

Samedi 31 Decembre 2016
بــاب نــات - أصدر اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز في القصرين اليوم بلاغا يعلم فيه سيتم قطع التيار الكهربائي في "حي الخضراء" و"حي الفتح" و"حي المنار" بمدينة القصرين ، يوم غدّ الأحد 1 جانفي 2017 ابتداء من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال.

وأوضح البلاغ ، أن عملية قطع التيار الكهربائي حتّمته أشغال الصيانة التي ستقوم بها الشركة في شارع 14 جانفي ومستوصف حي السلام بالقصرين المدينة.



Publié le:2016-12-31 18:26:27

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