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نقابة الصحفيين تنتقد ''عدم تشريك الهيكل النقابي في وضع تصور الهيكل التنظيمي للأخبار ''

Samedi 31 Decembre 2016
بــاب نــات - نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بما اعتبرته "تجاهل إدارة التلفزة التونسية للائحة المهنية الصادرة عن اجتماع عام لفرع النقابة بمؤسسة التلفزة، بصحفيي الأخبار، خلال شهر ديسمبر 2016 وغلق باب التفاوض حول مطالب الصحفيين في الأخبار والإنتاج".

كما انتقدت النقابة في بيان لها اليوم السبت، "عدم تشريك الهيكل النقابي في وضع تصور الهيكل التنظيمي للأخبار وللمؤسسة وتجاهل مطلب النقابة لتوضيح الرؤية والمشروع لاعتماد الهيكلة الجديدة للأخبار وتحديد المهام والصلاحيات لكل الخطط المحدثة".
وطالبت في هذا الصدد بالفصل بين التحرير والإدارة في مستوى الأخبار والبرامج، في إطار احترام مبادئ الإعلام العمومي، معبرة عن "تمسكها بفضاء إنتاج إخباري وحواري خاص بالأخبار ضمن البرمجة".
كما أكدت على ضرورة "إعادة فتح باب التفاوض بشأن المستحقات المالية للصحفيين في الأخبار والإنتاج"، مطالبة بإعادة فتح التفاوض الخاص بالهيكل التنظيمي للمؤسسة والقانون الأساسي للأعوان.
يذكر أن اللائحة المهنية كانت صدرت إثر الإجتماع العام لفرع نقابة الصحفيين التونسيين بمؤسسة التلفزة التونسية في 20 ديسمبر 2016.



Publié le:2016-12-31 14:15:32

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2 de 2 commentaires pour l'article 136223

KhNeji  (Tunisia)  |Samedi 31 Decembre 2016 à 14h 49m |           
إنتاج إيه؟ نقابةإيه ؟تلفزةإيه ؟أقول لهؤلاء الذين ينهشون جسدا ميتا لو ذهبتم للعمل الجدي المنتج لكان أفضل لكم متى ستفهمون أن هذه التعيسة التي بها أكثر من ألف بطال يمتصون دم الشعب متى ستعترفون أن تعيستكم ساهمت في صائب الشعب منذ إنبعاثها حيث كانت دوما مجرد بوق للنظام علاش تتخاصموا؟

Hamedmeg  (Tunisia)  |Samedi 31 Decembre 2016 à 14h 45m |           
يزيو مالبهامة و دافعوا على منظوريكم فقط ، كي تولي شريك في القرار ، ماك تفقد حقك في مواجهة الأعراف ، سيب الراجل يخدم و حاسبو ،أما تحب تحكم معاه ، هاذي بدعة ما ريتها كان في نقابات تونس



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