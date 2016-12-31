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Economie

12 الف سائح سيقضون ليلة راس السنة الميلادية في نزل سوسة القنطاوي

Samedi 31 Decembre 2016
بــاب نــات - افاد المندوب الجهوي للسياحة بولاية سوسة فؤاد الواد ان عدد الحجوزات بالوحدات السياحية سوسة القنطاوي، التي تم تأكيدها، لقضاء ليلة راس السنة الميلادية، بلغت الى غاية يوم امس 30 ديسمبر الجاري اكثر من 12 الف عملية حجز.

واكد الواد في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان "عمليات الحجز متواصلة في اليوم الأخير من سنة 2016 بنسق تصاعدي لتبلغ اكثر من 14 الف عملية حجز"، مشيرا الى ان "اغلب الوافدين على الوحدات السياحية بسوسة القنطاوي لقضاء سهرة راس السنة الميلادية هم من الجنسية التونسية، بالاضافة الى حوالي 5 الاف سائح جزائري، فيما تتوزع بقية الجنسيات بين حوالي 1000 سائح من السوق الالمانية وعدد من السياح الروس والفرنسيين والايطاليين، مع تسجيل حضور مجموعة من السياح اللبنانيين، وينتظر ان تستقبل المطاعم السياحية والملاهي الليلية بجهة سوسة القنطاوي بمناسبة ليلة راس السنة الميلادية حوالي 2000 حريف".
وبين انه "تم خلال الفترة بين 13 و16 ديسمبر الجاري اجراء دورات تكوينية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية في مجال التامين الذاتي للوحدات الفندقية استفاد منها مديرو المؤسسات السياحية (نزل مطاعم وكالات اسفار)، الى جانب رؤساء واعوان فرق الحراسة وسواق الحافلات والادلاء السياحيين"، واشار الى ان فرق مشتركة بين مصالح المندوبية الجهوية للسياحة والادارة الجهوية للصحة كثفت في الفترة الاخيرة من عمليات المراقبة الصحية بكافة الوحدات السياحية".
كما تم تنظيم عملية مراقبة مشتركة بين مصالح التفقد بالمندوبية الجهوية للسياحة بسوسة بالاشتراك مع المصالح المركزية بالديوان الوطني للسياحة من 26 الى 30 ديسمبر الجاري بمختلف النزل والمطاعم السياحية التي ستقدم اطباق راس السنة الميلادية حيث شملت المراقبة بالخصوص منظومة التامين الذاتي ومختلف بقية الخدمات.
واكد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة ان "الوضع الأمني بالجهة يبعث على الاطمئنان لاسيما بعد اتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير التي تضمن توفير التامين الذاتي للفنادق والنزل السياحية ومختلف المرافق الترفيهية بمناسبة ليلة راس السنة الميلادية".



Publié le:2016-12-31 13:57:33

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1 de 1 commentaires pour l'article 136222

Med Maaloul  (France)  |Samedi 31 Decembre 2016 à 15h 04m |           
يا سياح العالم أسكروا و تعروا و أنكحوا ما دمتم في تونس، المهم أصرفوا...
بلاد عاهراتها شرفاء و قوادوها حكام...



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