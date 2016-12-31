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الإطاحة بخلية إرهابية تتكون من 4 عناصر تنشط بمدينتي بئر الحفي وسيدي بوزيد

Samedi 31 Decembre 2016
بــاب نــات - تمكنت فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد من الإطاحة بخليّة إرهابيّة مكونة من 4 عناصر تتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة وتنشط بمدينتي بئر الحفي وسيدي بوزيد.

وأوضحت الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت أنه بالتّحرّي مع هذه العناصر اعترفوا بموالاتهم لتنظيم "داعش" الارهابي ومبايعتهم له وتحريضهم الشّبّان على مبايعته إضافة إلى دعوتهم إلى القيام بأعمال تخريبيّة، وتنزيلهم لصور ومقالات تمجّد أعمال التّنظيم المذكور.
وأشارت إلى أن النّيابة العموميّة، أذنت بعد مراجعتها بالاحتفاظ بكامل أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وإحالتهم على المحكمة الابتدائيّة بسيدي بوزيد التي أذنت بدورها أمس الجمعة بإحالتهم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.



Publié le:2016-12-31 13:56:14

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1 de 1 commentaires pour l'article 136221

Mandhouj  (France)  |Samedi 31 Decembre 2016 à 14h 52m |           
تحية لقواتنا الأمنية و لجيشنا العظيم .. بكم، تونس بخير .. 2017 عام سعيد و نصر مبين على الارهاب و من يحتضن و من يمول .



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