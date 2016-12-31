استرجاع 6 عقارات من أملاك الدولة بولاية المنستير يقع الُتصرفُ فيها بدون صفة قانونية

Samedi 31 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-31 15:06:20

- استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2016، ستة عقارات راجعة بالنظر إلى أملاك الدولة كان يتم التصرف فيها بدون صفة قانونية وذلك بعد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الغرض لفائدة الدولة، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية نجوى المنستيري الشريف.واضافت الشريف ان "العقارات التي تم استرجاعها هي عقارات فلاحية بكلّ من قصيبة المديوني وبوحجر والساحلين والبقالطة وعقار سكني في قصر هلال وأرض بيضاء في بني حسان بولاية المنستير"، واشارت الى ان "عملية تنفيذ بقية الأحكام المماثلة الصادرة لفائدة الدولة ستتواصل على مستوى الجهة عبر التنسيق اللصيق بين الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، والمكلف العام بنزاعات الدولة".واوضحت ان ذلك يتم "عبر مد إدارة أملاك الدولة بمآلات الأحكام، لتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتها وذلك تنفيذا للمنشور عدد 53 الصادر عن كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 28 أكتوبر 2016 والمتعلق بالحرص على متابعة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة".وافادت ايضا ان "الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمنستير، تواصل التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لتسوية وضعية عقارين فلاحيين في الأصل على ملك الدولة وهما هنشير سيدي اسماعيل بزرمدين والذي يتصرف فيه حوالي 350 شخصا، وهنشير سيدي عياش بالبقالطة، الذي هو في الأصل وبالكامل ملك للدولة وفيه رسم عقاري غير أنّ حوالي 400 شخص يتصرفون فيه وهؤلاء فوتت لهم الدولة فقط في نصف العقار".وبيّنت أنّ المتصرفين في هذه العقارات مدعوون لتسوية وضعيتهم وعرضهم على أنظار اللّجنّة المعنية بتسوية أوضاع العقارات المتصرف فيها على "حسن نية" وذلك بالكراء، مؤكدة أنّه "في حال عدم الاستجابة سترفع قضايا في التصرف بدون وجه شرعي في عقارات على ملك الدولة".وكانت الدولة استرجعت سابقا على مستوى ولاية المنستير هنشير اللوزة بجمال وهنشير رأس المرج بزرمدين سنة 2015.وطبقا لمذكرة عمل عدد 66 بتاريخ 28 نوفمبر 2016 صادرة عن كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية فقد وضعت كتابة أملاك الدولة، حسب نفس المصدر، رقما أخضر مجانيا 80101890 على ذمة المواطنين لإشعار الدولة بأية تجاوزات أو عمليات اعتداء على أملاك الدولة أو الاتصال مباشرة بالإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية التي يتولي أعوانها المختصون التحوّل ميدانيا لمعاينة الوضعية وفي حال تأكد الإعتداء يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.