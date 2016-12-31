مستجدات البورصة التونسية خلال الاسبوع

Samedi 31 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-31 12:10:30

- أنهت السوق المالية التونسية اخر أسبوع من سنة 2016 (من 26 الى 30 ديسمبر 2016) على افاق ومستجدات ايجابية.ويتعلق الامر بالاعلان بتوسع قائمة المؤسسات المدرجة بعد الموافقة على نفاذ كل من شركة "مصفاة" و"ماكاتاك القابضة" الى البورصة.وقد تم التوصل الى اتفاق مبدأ لادراج اسهم الشركتين على مستوى السوق الرئيسية والسوق البديلة، خلال الاجتماع ، الذي عقد يوم 28 ديسمبر 2016 لمجلس ادارة البورصة.وبالنسبة لشركة مصفاة، فان عملية الادراج تهم 16376580 سهم بقيمة اسمية تقدر ب1 دينار للسهم الواحد.ويشمل العرض الجملي التفويت في 7456240 سهم موجود اي ما يعادل 46 بالمائة من راس المال الاجتماعي.وفيما يتعلق ب"ماكاتاك القابضة" فانه سيتم ادراج 89766441 سهم تمثل الراس المالي الحالي للشركة فضلا عن 10233559 سهم جديد، التي سيتم اصدارها في اطار الترفيع في راس المال بنسبة 10 بالمائة من راس المال (100 مليون سهم بقيمة اسمية في حدود 1 دينار للسهم الواح).وسجل خلال نفس الاسبوع الترفيع في راس مال سرفيكوم.وكانت الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي اجتمعت بتاريخ 14 ديسمبر 2016 قررت الترفيع في راس المال (مع الغاء الحقوق التفاضلية عند الاكتتاب) بقيمة 2،7 مليون دينار (م د) عبر اصدار 2667000 سهم جديد بقيمة 7،500 دينار السهم الواحد (1 دينار قيمة اسمية و6،500 د منحة اصدار).وتمتد فترة الاكتتاب من 29 ديسمبر 2016 الى 15 فيفري 2017.وستكون الاسهم الجديدة في شكل ارباح ابتداء من 1 جانفي 2016.وقامت ايتاك الناشطة في مجال التكنولوجيات الحديثة، على مستوى اخر، بنشر المؤشرات المتعلقة بوضعيتها المالية الى موفى جوان 2016.واظهرت هذه المؤشرات تراجع المبيعات بنسبة 9 بالمائة لتصل قيمتها الى 7 م د وتعمق العجز بقيمة 0،6 م د.