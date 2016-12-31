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Culture

تعيينات جديدة بوزراة الشؤون الثقافية

Samedi 31 Decembre 2016
بــاب نــات - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم السبت ، أنه تم تعيين كل من :

-علي المرموري، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية
توفيق العلوي، أستاذ التعليم العالي، مديرا عاما لمعهد تونس للترجمة -أنيس المؤدب، أستاذ مساعد التعليم العالي، مديرا عاما لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية.
- ريم رويس، أستاذة أولى مميزة في خطة رئيس ديوان وزير الشؤون الثقافية
- يوسف بن إبراهيم، مستشار المصالح العمومية، مديرا عاما للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .




Publié le:2016-12-31 10:04:53

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