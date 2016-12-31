تعيينات جديدة بوزراة الشؤون الثقافية

Samedi 31 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-31 10:04:53

- أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم السبت ، أنه تم تعيين كل من :-علي المرموري، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنيةتوفيق العلوي، أستاذ التعليم العالي، مديرا عاما لمعهد تونس للترجمة -أنيس المؤدب، أستاذ مساعد التعليم العالي، مديرا عاما لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية.- ريم رويس، أستاذة أولى مميزة في خطة رئيس ديوان وزير الشؤون الثقافية- يوسف بن إبراهيم، مستشار المصالح العمومية، مديرا عاما للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة .