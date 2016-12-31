درجات الحرارة تتراوح بين 10 و14 درجة السبت والأحد

Samedi 31 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-31 09:25:20

- تكون السماء، السبت، مغشاة بسحب عابرة على أغلب الجهات تكون أكثر كثافة بالشمال والمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار المحلية.وتكون الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س داخل البلاد.والبحر مضطرب فقليل الاضطراب.وتتراوح الحرارة القصوى بين 10 و14 درجة و تكون في حدود 08 درجات بالمرتفعات.وتكون السماء، غدا، الأحد، مغشاة بسحب عابرة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الشرقية.وتهب الرياح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.أما البحر فقليل الاضطراب.والحرارة في استقرار و تتراوح القصوى بين 10 و14 درجة و تكون في حدود 08 درجات بالمرتفعات.