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زياد لخضر ومنجى الرحوى يحذران من عودة الإرهابيين من بؤر التوتر

Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات - حذر زياد لخضر، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد)، مما اعتبره "أجندا دولية ومخطط لتوطين نصف مليون من العائدين من بؤر التوتر بتونس والمغرب العربي"، داعيا إلى "تمرير مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل" وإلى "عقد مؤتمر وطنى للإرهاب والكشف عن المورطين فى تسفير التونسيين للتدريب والقتال وعن المسؤولين عن التعيينات المشبوهة بأجهزة الأمن وغيرها من مؤسسات الدولة، بين سنتي 2011 و2013.

وقال لخضر مساء اليوم الجمعة بمدينة باجة، خلال افتتاح أول مؤتمر لرابطة الوطد بالجهة، إن حزبه "ما زال متمسكا بأهداف الثورة وله مواقف ثابتة وهو يدافع عن مصالح التونسين وقد أثبت ذلك من خلال مواقفه بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017.

ودعا الشعب التونسي إلى أن يكون حريصا على أمنه واستقراره، مشيرا إلى وجود "مخاطر حقيقية تحدق بالمكاسب الديمقراطية".
واعتبر أن "الحكومة الحالية هي حكومة التفاف على أهداف الثورة"، منبها إلى ما أسماه "اللجوء إلى فزاعة الإرهاب، لمقايضة الشعب التونسي وللإلتفاف على الأهداف الحقيقية للثورة المتمثلة في البعدين الإجتماعي والإقتصادي"، حسب رأيه.
ومن جهته دعا منجى الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية وعضو مجلس نواب الشعب، إلى أن تكون ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، يوم 6 فيفري وإحياء ذكرى الثورة يوم 14 جانفي 2017، "محطات للتعبئة الشاملة ضد الإرهاب ومن يبشرون اليوم بعودة الإرهاببين إلى تونس"، ملاحظا أن "التطبيع مع عودة الإرهابيين، يندرج ضمن مخططات إمبريالية وأن أبناء الشعب التونسي هم المتضررون من الإرهاب".
وبعد أن دعا كل مناضلي الجبهة إلى "متابعة المسار الثورى"، باعتبار أن "المسيرة ما زالت صعبة".

أما محمد الهاني، رئيس المؤتمر الجهوى لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بباجة، إلى "تكوين جبهة استراتيجية والسعي إلى مزيد رص الصفوف داخل الجبهة الشعبية، لتحقيق ثوابت ديمقراطية".
يذكر أن هذا المؤتمر سيتواصل غدا الأحد بمدينة باجة، لانتخاب 9 أعضاء للمكتب الجهوى من ضمن 13 مترشحا.

Publié le:2016-12-30 22:00:49

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1 de 1 commentaires pour l'article 136206

Mandhouj  (France)  |Vendredi 30 Decembre 2016 à 22h 21m |           
الإنقلاب على الدستور ، الإرهاب و من يغذيه ، سرقة الثورة و الثروة ، حماية الفساد ، تقسيم المجتمع ، هشاشة المؤسسات ، فبركة ضعف المجتمع ، ثقافة الإستهلاك ، تهميش دور الشباب ، إضعاف دور المجتمع المدني ،... يا شعب فيق على روحك ، انك مستهدف .


يا شعب رد بالك تنساش قضية الشهيد محمد الزواري ... يا شعب رد بالك تنساش قضية العاطلين عن العمل ، راهم أولادك قاموا بثورة سلمية من أجل الكرامة و الحرية ، لكن بن علي هرب ، و الحكومات بعد الثورة لم يلتحموا بأهداف الثورة ... الثورة المضادة دخلت على الخط و أهلكت البلاد ... اليوم السراق الكبار لا يزالون يديرون و يتداولون أدوار خبيثة ... يا شعب رد بالك تنساش مسار العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية ، دون ذلك الشعب ستبقى حالته حالة حليلة ، جد رديئة
... ثم يا شعب لا تنسى أن السراق الكبار، حتى الهندي و الكرموس باش يقطعوه، راهم كلاب يأكلون حتى الشوك؛ انهم دائما جوعى ... يا شعب العملة الصعبة، راهي تهرب على مرأى و مسمع من سكان قصر قرطاج و الكراية متع القصبة ... يا شعب، ما تنساش تقول ليوسف الشاهد (صهر العائلة الموسعة) أن الحرب على الفساد هي أولوية الأولويات ... يا شعب ما تنساش باش تطرح سؤال من قتل شكري بلعيد و البراهمي؟ و من ذبح جنودنا في الشعانبي يوم خطاب علي العريض؟ يا شعب ما تنساش أن الدستور
لم يستكمل مساره ... يا شعب فيق على روحك، التجمعيين راهم ناس خطرين على تونس، راهم سراقة، قاموا بأبشع الجرائم، سرقوا الثروات، سرقوا الأثار، أهلكوا تونس كما أرادوا... يا شعب رد بالك من الارهاب راهو حليف النمط.. يا شعب جيشك هو عزتك ... يا شعب رد بالك على ثروتك الزراعية راهي أل أ ج م (OGM) مهلكة للثروة الترابية و المائية ... يلزم إزالة الليثام على ما يحدث في هذا الموضوع .. يا شعب رد بالك إستخراج غاز الشيست، خطر.. يا شعب ، لا تنمية بدون محاربة الفساد.
يا شعب إسترجاع ثورتك هو طريق إسترجاع ثروتك . يا شعب الإعلام راهو يخدم في خدمة ميش باهية .. تهميش إهتمامات التوانسة راهي جريمة ... يا شعب هناك إعداد لظروف معينة حتى يقع إنقلاب على الدستور ثم على الديمقراطية ... جعل مؤسسات الدولة هشة راهي جريمة ، و هذا هو ما يسع إليه الانقلابيين ... يا شعب رد بالك على أولادك ... الشباب التونسي يجب أن يفهم دوره ، يجب أن يتحاور ، يجب أن يتوافق و يلتحم ببعضه .. الشباب هو مستقبل البلاد . المجد للشعب .
المجد للقوات الحاملة للسلاح.
المجد لكل وطني .



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