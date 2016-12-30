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Santé

انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب لسنة 2017

Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات - تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب تنطلق ابتداء من غرة جانفي 2017 بكافة ولايات الجمهورية لتتواصل إلى موفى شهر مارس 2017.
كما تذكر أن هذه الحملة مجانية وإجبارية في إطار البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب وأن فرق العمل الميداني تتنقل في جميع جهات الجمهورية للقيام بعملية التلقيح سواء في مراكز تجميع الحيوانات أو بالاتجاه مباشرة إلى التجمعات السكنية.
لذا تدعو الوزارة كل المواطنين للمساهمة الفعالة في إنجاح هذه الحملة باصطحاب كلابهم للتلقيح وتسهيل عمل فرق التلقيح.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بدوائر الإنتاج الحيواني والدوائر الفرعية للإنتاج الحيواني بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، القائمة متوفرة على الموقع الإلكتروني www.agriculture.tn



Publié le:2016-12-30 21:05:53

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