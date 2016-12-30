انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب لسنة 2017

كما تذكر أن هذه الحملة مجانية وإجبارية في إطار البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب وأن فرق العمل الميداني تتنقل في جميع جهات الجمهورية للقيام بعملية التلقيح سواء في مراكز تجميع الحيوانات أو بالاتجاه مباشرة إلى التجمعات السكنية.
لذا تدعو الوزارة كل المواطنين للمساهمة الفعالة في إنجاح هذه الحملة باصطحاب كلابهم للتلقيح وتسهيل عمل فرق التلقيح.
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بدوائر الإنتاج الحيواني والدوائر الفرعية للإنتاج الحيواني بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، القائمة متوفرة على الموقع الإلكتروني www.agriculture.tn
Publié le:2016-12-30 21:05:53
Par:addel (Tunisia ) Par Mobile
Sur: رفع قضية ضد إدارة الملكية العقارية لإابطال مذكرة ترسيم شراء الليبيين للعقارات في تونس