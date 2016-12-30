بداية من غرة جانفى 2017، استخلاص معلوم جديد عند نقل ملكية السيارات الخاصة المستعملة

Vendredi 30 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 20:35:46

- اعلنت الوكالة الفنية للنقل البري، الجمعة، أنه سيتم الشروع، بداية من غرة جانفى 2017، فى استخلاص معلوم جديد عند اعادة تسجيل السيارات الخاصة المستعملة بمناسبة نقل ملكية هذه السيارات سيوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث.50 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء مدة 4 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة ودون أن تتجاوز هذه المدة 10 سنوات.100 دينارا بالنسبة إلى السيارات التي يتم التفويت فيها بعد انقضاء 10 سنوات من تاريخ وضعها في الجولان لأول مرة.ويرفع المعلوم المذكور بـ: /50 دينار بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوتها 6 خيول جبائية ودون أن تتجاوز 9 خيول جبائية.100 دينار بالنسبة إلى السيارات التي تفوق قوتها 9 خيول جبائية.وافادت الوكالة أنها ستتولى استخلاص هذا المعلوم الذى تم احداثه بمقتضى الفصل 74 من قانون المالية لسنة 2017، عند تغيير شهادة تسجيل السيارة والتصريح به ودفعه الى الخزينة على اساس التصريح الشهري المتعلق بالمعاليم المستوجبة من قبلها.