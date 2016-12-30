تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة التونسية للكهرباء والغاز

Vendredi 30 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 20:33:40

- أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة، فى بلاغ أصدرته، الجمعة، عن تعيين السيد منصف الهرابي رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للكهرباء والغاز خلفا للسيد عامر بشير.