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Economie

تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة التونسية للكهرباء والغاز

Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات - أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة، فى بلاغ أصدرته، الجمعة، عن تعيين السيد منصف الهرابي رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للكهرباء والغاز خلفا للسيد عامر بشير.




Publié le:2016-12-30 20:33:40

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