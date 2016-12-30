Publié le:2016-12-30 20:33:40
تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة التونسية للكهرباء والغاز
Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات - أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة، فى بلاغ أصدرته، الجمعة، عن تعيين السيد منصف الهرابي رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للكهرباء والغاز خلفا للسيد عامر بشير.
Publié le:2016-12-30 20:33:40
Publié le:2016-12-30 20:33:40
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