المدرسة الرقمية تنطلق في تجربة أولى بمدرستي ''بن خلدون'' في نابل و''شارع الحبيب بورقيبة'' في الحمامات

Vendredi 30 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 22:05:39

- انطلقت أمس الخميس بمدرسة ابن خلدون بنابل، عمليات تركيز التجهيزات الاعلامية الجديدة في اطار تنفيذ برنامج المدرسة الرقمية والذي يشمل بولاية نابل في تجربة أولى مدرستي ابن خلدون وشارع الحبيب بورقيبة بالحمامات.وأوضح المتفقد الاول للمدارس الابتدائية والمنسق الجهوي لتكنولوجيا المعلومات منير العابد ،في تصريح لمراسل (وات) بنابل، أن عملية تركيز التجهيزات الجديدة قد سبقت بتهيئة قاعة جديدة للإعلامية بمدرسة ابن خلدون وذلك بهدف ملائمة الفضاء مع ما سيتم استقدامه من تجهيزات معلوماتية من أحدث طراز في إطار تنفيذ برنامج المدرسة الرقمية.وأبرز أنه تم بعد في إطار هذا البرنامج بالخصوص تركيز موزع اتصالات بقاعة الاعلامية الجديدة بالمدرسة وتغطية المدرسة بشبكة "واي فاي" وتركيز نقاط نفاذ للانترنات بـ4 قاعات المخصصة لتلاميذ السنة الاولى والسنة الثانية وهي المستويات التي ستنطلق بها تجربة المدرسة الرقمية بالاضافة الى تجهيز القاعة بحواسيب جديدة فضلا عن اللوحات الرقمية التي هي اليوم موجودة بالمدرسة.وأضاف بن عابدة ان التجهيزات تشمل كذلك حقيبتين رقميتين كبيرتي الحجم بها حاسوب محمول وجهاز بث اشرطة " داتا شو" خاص بالمعلم و قسم خاص باللوحات الرقمية و المقدر عددها بـ24 لوحة من احدث النماذج المبتكرة والاكثر تطورا على الساحة ،مبينا ان الحقيبة الرقمية توفر امكانية شحن اللوحات الرقمية بالكهرباء بعد تجميعها بداخلها بالاضافة الى توفير امكانية الربط بالانترنات لهدف تحديث البرامج الموجودة على اللوحات الرقمية وتنزيل البرمجيات الجديدة .وذكر ان تنفيذ برنامج المدرسة الرقمية الذي سينطلق هذه السنة بمستويي السنة الاولى والسنة الثانية سيتم في اطار حصص اسبوعية بساعتين وفق برنامج تم تطويره على مستوى المراكز المختصة بالوزارة حول التعليم باستعمال التقنيات الحديثة في اطار فضاء اطلق عليه اسم فضاء الابداع والمبادرة".وأوضح أن هذا المشروع الوطني الذي تنجزه وزارة التربية يهدف بالخصوص الى رقمنة التعليم في تونس خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020 وذلك في إطار رؤية متكاملة هدفها مواكبة احدث التقنيات التربوية المعتمدة و بناء المجتمع الرقمي والاقتصاد الرقمي.وبين المسؤول التربوي أن المدرسة الرقمية ستمكن بالاضافة الى تحديث اساليب التعليم من توفير فرصة لتكوين موارد بشرية متخصصة وتوفير تجهيزات إعلامية متطورة في المؤسسات التي ستنطلق فيها التجربة في مرحلة اولى والمقدرة بمدرستين بكل ولاية من ولايات الجمهورية من تطوير مهارات متخصصة في احدث التقنيات التعليمية التي تعتمد تكنولوجيا المعلومات والاتصال وفي عملية تربوية مجددة.