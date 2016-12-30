فتح غابات ولاية الكاف للصيد و العناية بها بعد التحسن الملحوظ للوضع الامني بالجهة (الوالي)

Vendredi 30 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 21:04:48

- تم فتح غابات ولاية الكاف للصيد نتيجة لتحسن الوضع الامني بالجهة، حسب ما أعلنه الوالي الشاذلي بوعلاق اليوم الجمعة، خلال إشرافه على فعاليات الدورة الرابعة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي وأوضح في هذا الإطار، أن كل المؤشرات المتصلة بالجانب الأمني تحسنت بشكل جيد جراء تحسن أداء المنظومتين العسكرية والأمنية وتكثيف عمليات المراقبة، على حد قوله.ودعا بالمناسبة، إلى مزيد العمل على حماية الغابات من الاعتداءات المتكررة من طرف بعض المواطنين وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفين والترفيع فيها إضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة، حسب تقديره.ومن جهة أخرى تم التطرق خلال المجلس، إلى تكثيف عمليات مقاومة التهريب التي قال الوالي إنها موجودة ولكنها لا تعد ظاهرة متفشية في الجهة وفق تقديره، من ناحيتهم دعا بعض أعضاء المجلس إلى الحد من ظاهرة النزوح التي شملت حسب رأيهم الوسطين الريفي والحضري على حد السواء.