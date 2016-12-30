فتح غابات ولاية الكاف للصيد و العناية بها بعد التحسن الملحوظ للوضع الامني بالجهة (الوالي)

ودعا بالمناسبة، إلى مزيد العمل على حماية الغابات من الاعتداءات المتكررة من طرف بعض المواطنين وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفين والترفيع فيها إضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة، حسب تقديره.
ومن جهة أخرى تم التطرق خلال المجلس، إلى تكثيف عمليات مقاومة التهريب التي قال الوالي إنها موجودة ولكنها لا تعد ظاهرة متفشية في الجهة وفق تقديره، من ناحيتهم دعا بعض أعضاء المجلس إلى الحد من ظاهرة النزوح التي شملت حسب رأيهم الوسطين الريفي والحضري على حد السواء.
Publié le:2016-12-30 21:04:48
Par:addel (Tunisia ) Par Mobile
Sur: رفع قضية ضد إدارة الملكية العقارية لإابطال مذكرة ترسيم شراء الليبيين للعقارات في تونس