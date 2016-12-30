Radio Babnet Tunisie  On Air: Bsillis - Ya Nadeemy  
Régions

فتح غابات ولاية الكاف للصيد و العناية بها بعد التحسن الملحوظ للوضع الامني بالجهة (الوالي)

Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات - تم فتح غابات ولاية الكاف للصيد نتيجة لتحسن الوضع الامني بالجهة، حسب ما أعلنه الوالي الشاذلي بوعلاق اليوم الجمعة، خلال إشرافه على فعاليات الدورة الرابعة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي وأوضح في هذا الإطار، أن كل المؤشرات المتصلة بالجانب الأمني تحسنت بشكل جيد جراء تحسن أداء المنظومتين العسكرية والأمنية وتكثيف عمليات المراقبة، على حد قوله.

ودعا بالمناسبة، إلى مزيد العمل على حماية الغابات من الاعتداءات المتكررة من طرف بعض المواطنين وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفين والترفيع فيها إضافة إلى تكثيف عمليات المراقبة، حسب تقديره.
ومن جهة أخرى تم التطرق خلال المجلس، إلى تكثيف عمليات مقاومة التهريب التي قال الوالي إنها موجودة ولكنها لا تعد ظاهرة متفشية في الجهة وفق تقديره، من ناحيتهم دعا بعض أعضاء المجلس إلى الحد من ظاهرة النزوح التي شملت حسب رأيهم الوسطين الريفي والحضري على حد السواء.



Publié le:2016-12-30 21:04:48

cadre-f08f95da22c9a637cbf02c72d79e6346-2016-12-30 21:04:48
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136196



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13078,3

  • (29/12)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,43768 DT        1$ =2,34631 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/12)   348,1 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136196 348|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires