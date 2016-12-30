متابعة إنجاز المشاريع وعرض مشاغل المواطنين أبرز محاور المجلس المحلي للتنمية في منزل بورقيبة

Vendredi 30 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 20:08:06

- تمحور المجلس المحلي للتنمية المنعقد اليوم الجمعة بمقر دار الثقافة في منزل بورقيبة ، حول متابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع التنموية ، واستعراض لجملة من مشاغل المواطنين في معتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت.ومن ضمن المعطيات التي تم ذكرها في المجلس أن معتمدية منزل بورقيبة شهدت خلال الفترة الممتدة من( 2011-2016) ما يقارب 72 مشروعا شملت تقريبا أغلب المجالات لعل من أبرزها القطاع الصحي ومثال ذلك المستشفى الجهوي الذي شهد أكثر من تدخل بما يزيد عن مليوني دينار، والمجال الرياضي حيث تم ذكر تهيئة الملعب البلدي باعتمادات فاقت 600 ألف دينار .وبخصوص البنية التحتية من مسالك وطرقات وقع التطرق إلى تدعيم المسلك الرابط بين منطقتي "أم هاني" و" عين غلال" ومسلك بين "أم هاني" ومنطقة " جومة" باعتمادات ناهزت 750 ألف دينار، وتهيئة عدد من المسالك بطول حوالي 5 كلم بقيمة مالية فاقت 7 ملايين دينار، وتزويد 163 عائلة بالماء الصالح للشرب بكل من مناطق "الجواودة" و"الشلاغمية" و"أم هاني" وتجديد شبكة التطهير بنهج الدستور بقيمة مالية بلغت 180 ألف دينار.وتناول الحاضرون مشاريع أخرى منها تخصيص 800 ألف دينار لإنجاز النواة الاولى لمركز الفحص الفني بالمنطقة في إطار شراكة بين المجلس الجهوي ببنزرت ووكالة الفحص الفني وذلك في انتظار إتمام إنجاز المشروع الرئيسي المقدرة اعتماداته بحوالي 3ر1 مليون دينار .ومن جهة ثانية أشار الحضور خلال المجلس، إلى تواصل إنجاز عدد من المشاريع التنموية البارزة ومن اهمها تزويد مركب " هارون" بالماء الصالح للشرب والمقدرة اعتماداته بحوالي 3 ملايين دينار، حيث فاقت نسبة تقدم الاشغال 50 بالمائة، وصيانة عدد من المدارس والمبيتات، وتهيئة وبناء وحدة مبيت بـ300 سرير بالمركز القطاعي للتكوين في البناء باعتمادات تفوق 5ر5 ملايين دينار،حيث قاربت الاشغال نسبة 91 بالمائة، وبناء قباضة مالية باعتمادات تبلغ 755 ألف دينار وبناء مقر منطقة الامن الوطني باعتمادات فاقت 4ر1 مليون دينار وتهذيب "حي النجاح" باعتمادات فاقت 7ر6 ملايين دينار حيث تقدمت الأشغال بنسبة 97 بالمائة، وتمكين 291 منتفعا من منحة تحسين سكن بما يناهز 291 ألف دينار وحصول 100 منتفع على منحة تدعيم موارد الرزق بمبلغ جملي بلغ 100 ألف دينار .و بخصوص المشاريع المبرمجة التي أعلن عنها خلال المجلس، تمت الإشارة الى أكثر من 15 مشروعا من أبرزها بناء مدرسة "الشلاغمية" بقيمة 400 ألف دينار إعادة بناء مركز رعاية المسنين باعتمادات تفوق 6ر3 ملايين دينار وتهذيب حي "خريبة" باعتمادات توازي 4ر2 مليون دينار وتهيئة مركز التكوين والتدريب باعتمادات تفوق 5ر2 مليون دينار.واستعرض المشاركون في هذا اللقاء عددا من المشاغل الحارقة في المنطقة على غرار توفير مواطن الشغل وتعزيز البنية التحتية والاساسية والمرافق العامة والواقع البيئي من نظافة وعناية بالبيئة وتطوير الأداء الشبابي والثقافي والاستثمار الصناعي والفلاحي.يشار إلى أن أشغال المجلس تمت تحت اشراف والي بنزرت وبحضور عدد من ممثلي الادارات الفنية الجهوية والمحلية والمكونات المجتمعية المهيكلة والمستقلة.