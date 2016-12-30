توننداكس يرتفع ب40ر0% فى افتتاح معاملات الجمعة

Vendredi 30 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 18:04:32

- اقفلت بورصة تونس معاملات حصة الجمعة فى المنطقة الخضراء حيث سجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" ارتفاعا بنسبة 40ر0 بالمائة ليبلغ 77ر5488 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 485ر19 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة "مينا كابتال".واستقطبت اسهم التونسية للايجار اكبر حجم مبادلات بقيمة 869ر10 مليون دينار ليصل سعر السهم الواحد الى 36ر18 دينار.وارتفعت اسهم الوفاق للايجار المالي بنسبة 84ر5 بالمائة (60ر7 دينار) تلتها اسهم سوتيماي بنسبة 57ر3 بالمائة (32ر2 دينار).واقفلت اسهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب فى حدود 35ر3 دينار.وشملت الارتفاعات اسهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة التى تقدمت بنسبة 33ر3 بالمائة (24ر1 دينار) وبولينا هولدينغ بنسبة 99ر2 بالمائة (88ر6 دينار).وفى المقابل تراجعت اسهم شركة التوظيف والتنمية الصناعية والسياحية بنسبة 54ر5 بالمائة (85ر8 دينار) والكيمياء والبان بنسبة على التوالي 50ر4 بالمائة (30ر46 دينار) و47ر4 بالمائة (63ر3 دينار).كما تقلصت اسهم اسد وسرفيكوم بنسب على التوالي 20ر3 بالمائة (04ر6 دينار) و17ر3 بالمائة (78ر9 دينار).