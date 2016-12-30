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Politique

إياد الدهماني: الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر

Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات - قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، عقب إجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة ، "إن الحكومة ليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، ولن تسعى إلى عودتهم إلى تونس، ولم تعقد أي إتفاق مع أي طرف لتنظيم عودتهم".
وبخصوص الذين عادوا خلال السنوات الأخيرة من بؤتر التوتر، كالعراق و سوريا و ليبيا، أكد الدهماني، أنه ستتم محاكمتهم وفق قانون مكافحة الإرهاب، مبينا أن الذين ذهبوا الى بؤر التوتر أقل من 3 آلاف شخص وهو عدد معلوم لدى الدولة التونسية، باعتبارها تتوفر على قائمات إسمية بهوياتهم .

كما صرح بأن أجهزة الدولة الإستخباراتية على علم بالإرهابيين الموجودين في ليبيا والعراق وسوريا، مشددا على جهوزية الوحدات الامنية والعسكرية ويقظتها في حال عودتهم من المعابر الرسمية أو غيرها، إلا أنه ليس هناك "صفر مخاطر"، على حد قوله.
وأفاد بان عودة الإرهابيين إلى تونس بدأت منذ حرب العراق، وهناك من هم في السجن وآخرون تحت الإقامة الجبرية والمراقبة الأمنية اللصيقة، نظرا الى أن موضوع الارهاب يتعلق بالامن القومي، مذكرا بأن الارهاب أضحى ظاهرة إستشرت في كل دول العالم ولم يطل تونس فقط.
وفيما يتعلق بشبكات التسفير والجهات التي أمنت خروج هؤلاء التونسيين نحو بؤر التوتر، قال الدهماني إن قانون مكافحة الارهاب يتيح عرض جميع المعطيات على أنظار النيابة العمومية للتحقيق فيها، في صورة ثبوتها، مشيرا الى أن مسألة بناء وحدات سجنية وفقا لمعايير تؤمن الحراسة والمراقبة الشديدة على العائدين من بؤر التوتر "مطروحة بجدية".
وفند في سياق آخر، ما تم تداوله بشأن عودة 30 إرهابيا من ألمانيا، باعتبار أن الإتفاقيات التي تربط تونس بعديد الدول على غرار ألمانيا وفرنسا، تتعلق بإعادة التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات ليست لها علاقة بالعائدين من بؤر التوتر.



Publié le:2016-12-30 18:01:08

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1 de 1 commentaires pour l'article 136192

Mandhouj  (France)  |Vendredi 30 Decembre 2016 à 19h 20m |           
زوبعة في كأس ، لتلهية الرأي العام و صرفه عن الاهتمام بقضايا أكثر أهمية و تمس حياته ... قيل أن هناك 6000 إرهابي ، ثم 4500 ، و الآن أقل من 3000... بعد أيام سيقولون أقل 1500 ... يا سيدي ميش مشكل ، المهم الحكومة تحترم الدستور و القانون ... تحارب الفساد ... همنا يجب أن يكون بناء تونس الجديدة و ليس إبعاد الناس عن مشاغلهم الأساسية ... الشعب هو عرفكم و أنتم خادمة عندو ... يستطيع عزلكم و محاسبتكم على تقصيركم ، على اخطائكم ، على خيانتكم أيضا ... الظاهر
للناس انكم ناس تلعبوا بمستقبل الشعب .. نريد أن نرى الاصلاحات ، التنمية ، الشفافية ، إستكمال المسارات العالقة ، الدستورية ، العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية ... كل أسبوع أو إثنين تفبريكوا، أو تدفعون حليفكم المهبول الجبهة الشعبية ليفبرك ، إهتمام معين للرأي العام حتى تستمروا في البق بق و التأمر على أهداف الثورة . رئيس الحكومة يتعاطى مع الأشياء بطريقة صبيانية و أمثالك من الوزراء يبقبقون و يضيعون في مستقبل الشعب . ما هي مهمتك في الحكومة أيها
السيد الفاضل ؟

لا أحد قال لكم نظموا رجوع الارهابيين ، و ليس لكم أن تمنعوا أي تونسي من الرجوع إلى بلده .. ذلك هو الدستور .. و الدولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها نحو الارهاب و كل الذين إلتحقوا ببؤر التوتر، لأنها بشكل أو آخر هي المسؤولة الأولى عن ذلك . إنتهى الكلام .



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