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إقالة ر.م.ع شركة الخطوط التونسية سارة رجب
Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات
- تقرر اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016 إقالة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية سارة رجب، وفق ما أعلنته اذاعة موزاييك.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل لموزاييك أنه تقرر تعيين الياس المنكبي رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط التونسية.
Publié le:2016-12-30 17:00:19
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commentaires pour l'article 136191
AlHawa
(Germany)
|
Vendredi 30 Decembre 2016 à 17h 39m | Par
العقيد بقوات جيش الطيران إلياس المنكبي .. يقوم بتنفيذ عملية إعتقال الجنرال علي السرياطي بكل إنضباط وأخلاق عالية في القاعة الشرفية للقاعدة و يرفض خروج الطرابلسية بطائرة خاصة! كلنا يتذكر و تابع أيام هروب بن علي
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Charles
(France)
|
Vendredi 30 Decembre 2016 à 17h 37m |
Soyons honnête
cette vieillarde n a pas la gueule de gérer une compagnie
comme tunisair
a son age a besoin de repos ou garder les petits enfants
merci d avance
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AlHawa
(Germany)
|
Vendredi 30 Decembre 2016 à 17h 33m | Par
علمت "الاخبارية" انه تم تعيين العقيد طيار في الجيش الوطني الياس المنكبي رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط الجوية التونسية خلفا لسارة رجب التي تم تعيينها على راس الشركة الوطنية للخطوط الحديدية..
Alerter
AlHawa
(Germany)
|
Vendredi 30 Decembre 2016 à 17h 33m | Par
علمت "الاخبارية" انه تم تعيين العقيد طيار في الجيش الوطني الياس المنكبي رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط الجوية التونسية خلفا لسارة رجب التي تم تعيينها على راس الشركة الوطنية للخطوط الحديدية..
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Matouchi
(Tunisia)
|
Vendredi 30 Decembre 2016 à 17h 25m |
ريح السد......
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