إقالة ر.م.ع شركة الخطوط التونسية سارة رجب

Vendredi 30 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 17:00:19

- تقرر اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016 إقالة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية سارة رجب، وفق ما أعلنته اذاعة موزاييك.وأكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل لموزاييك أنه تقرر تعيين الياس المنكبي رئيسا مديرا عاما لشركة الخطوط التونسية.