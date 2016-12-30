وصول 1138 سائحا من جنسيات مختلفة إلى المهدية للاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة

Vendredi 30 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 16:52:07

- نزل حوالي 1138 سائحا من جنسيات مختلفة ضيوفا على المهدية لقضاء عطلة رأس السنة الإدارية الجديدة، وذلك إلى غاية اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة محمد جدارية لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح جدارية أن العدد مرشحا للارتفاع في نهاية رأس السنة ،مشيرا الى أن أغلب هؤلاء السياح هم من التونسيين وعددهم 858 حريفا، فيما تتوزع النسب المتبقية إلى 20 بالمائة من الجنسية الألمانية تليها الفرنسية وبدرجة أقل الجنسية التشيكية.وأضاف المسؤول الجهوي، في نفس السياق، أن ما يزيد عن 13 وحدة سياحية بمختلف الدرجات ستؤمن للحرفاء حفلات تنشيطية متنوعة احتفالا برأس السنة الإدارية .وتابع جدارية قوله بأن عدد الوافدين لمناسبة رأس السنة قد نزل بنسبة 26 بالمائة مقارنة بسنة 2015، ملاحظا أنه بالإمكان تدارك هذا النقص مع حلول يوم غد السبت 31 ديسمبر 2016 في انتظار إقبال مزيد من السياح.وسجلت الإحصائيات السياحية، منذ بداية السنة وإلى غاية 20 ديسمبر الجاري ، مؤشرات ايجابية على مستوى الليالي المقضاة بنسبة 40 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 علاوة على زيادة بحوالي 3ر19 بالمائة في عدد الوافدين مع نسبة اشغال فاقت 3ر50 بالمائة.وبلغ عدد الوافدين في العام المنقضي، 167 ألف سائح، فيما تجاوز عدد الليالي المقضاة 745 ألف ليلة، وفق نفس المصدر .