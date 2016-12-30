واقع عمل الهيئات المستقلة والصعوبات التي تواجهها محور لقائها مع مجلس ''الهايكا''

Vendredi 30 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 15:19:53

- مثل واقع عمل الهيئات المستقلة، والصعوبات التي تواجهها، محور اللقاء الذي جمع أمس الخميس، مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، برؤساء وممثلين عن الهيئات المستقلّة.وأفادت "الهايكا"، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأن الحاضرين تعرضوا إلى الصعوبات الماديّة والاداريّة التي تواجه الهيئات في الظروف الراهنة، والتي من شأنها أن تعيقها عن أداء مهامها في كنف الإستقلاليّة الكاملة .وأكدوا على ضرورة توفير كافة الضمانات في مشاريع القوانين التي تنظم عمل الهيئات، إنطلاقا مما كرسه دستور جانفي 2014، لضمان استقلاليتها وتعزيز دورها في دعم المسار الديمقراطي في تونس.يذكر أن اللقاء، جمع مجلس "الهايكا" بممثلي كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة.يشار إلى أنّ هذا الإجتماع، يندرج في إطار الاجتماعات الدوريّة التي دأبت هذه الهيئات على عقدها لتكثيف التشاور والتعاون بينها.