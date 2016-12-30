تقلص نسب الفقر والفقر المدقع في تونس سنة 2015

Vendredi 30 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 14:29:32

- تقلصت نسب الفقر في تونس بحوالي 5 نقاط من 2010 الى 2015.وبلغت هذه النسبة 15،2 بالمائة مقابل 20،5 في 2010 و23،1 بالمائة في 2005، وفق ما أعلن عنه مدير المعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي، الجمعة، بتونس.وأكد السعيدي، خلال ندوة صحفية لتقديم أهم مؤشرات المسح الوطني حول الإنفاق والإستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2015، تقلص نسب الفقر المدقع كذلك في تونس الى حدود 2،9 بالمائة في 2015 مقابل 6 بالمائة في 2010 و7،4 بالمائة في 2005.وبين السعيدي أن المعهد قام بهذه الإحصاءات، التي تجرى كل خمس سنوات، بين 2015 و2016 للتعرف على استهلاك التونسي في كل المواسم وبحسب الجهات وذلك بمضاعفة العينة المعتمدة من 13500 أسرة في 2010 الى حوالي 27108 أسرة في 2015.وأظهرت هذه الإحصائيات، من جهة، الى تراجع نسب الفقر في كل الجهات وخاصة في المناطق الغربية للبلاد : الوسط الغربي من 42،3 بالمائة الى 30،8 بالمائة وتونس الكبرى من 11،1 بالمائة الى 5،3 بالمائة.كما تقلص الفقر المدقع في الجنوب الغربي من 7،7 بالمائة الى 2،6 بالمائة.وأبرزت نفس الارقام، من جهة أخرى، التفاوت الكبير في نسب الفقر بين الولايات سنة 2015 اذ بلغت 3،5 بالمائة في تونس مقابل 34،9 بالمائة في القيروان.وتمركز الفقر بالأساس بالمناطق الغربية وبعض ولايات الجنوب متجاوزة بذلك المعدل الوطني على غرار الكاف (34،2 بالمائة) والقصرين (32،8 بالمائة) وباجة (32 بالمائة).وسجلت نسب الفقر المدقع أيضا تفاوتا هاما بين الولايات في 2015 لتغيب نسبيا في مدن تونس الكبرى ونابل والمنستير وصفاقس وتتفشى في القيروان (10،3 بالمائة) وسليانة (8،8 بالمائة) ومدنين (4،7 بالمائة).