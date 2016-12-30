مشروع بتمويل الماني لتكوين 700 شاب من ولايات تونس الكبرى

Vendredi 30 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 14:28:00

- نظمت جمعية "نور الحياة" والمنظمة الدولية الألمانية "رؤية أمل الدولية" اليوم الجمعة ندوة صحفية للاعلان عن مشروع "تمكين الشباب في تونس" الممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في المانيا بكلفة جملية تقدر ب 400 الف دينار .واشار مراد زديرة رئيس الجمعية الى أن مشروع "تمكين الشباب في تونس" يهدف الى تكوين وتطوير قدرات 700 شاب من ولايات تونس الكبرى في مجال خلق افكار مشاريع وتعزيز ادماجهم في المجتمع .واضاف ان هذا المشروع الذي يمتد تنفيذه على مدى سنتين (2016-2018) يستهدف الشريحة العمرية التي تتراوح بين 15 و20 سنة قصد تطوير قدراتهم إلى أقصى حد ممكن لتحسين آفاقهم المستقبلية.ولفت في هذا السياق الى انه سيتم اختيار 25 شاب بعد فترة التكوين والتدريب لتمويلهم ومساعدتهم على انجاز مشاريع صغرى من شانها ان تساهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية على اساس معايير محددة تتمثل في مدى إثبات قدرتهم على إدارة هذه المشاريع مشددا على ضرورة تكوين وتدعيم قدرات الشباب التونسي في مختلف مناطق الجمهورية باعتباره ثروة هامة وعامل للتنمية .من جهته قال ماثياس ليبراند رئيس المنظمة الألمانية "رؤية أمل الدولية" أن الجمعية ستدعم العديد من المشاريع الأخرى في تونس خاصة وان هذه التجربة حققت نجاحات في تدعيم قدرات مجموعة من الشباب في عدة مناطق مهمشة في بعض الدول الأخرى على غرار اليمن والأردن وسوريا .