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عدد الحجوزات بمناسبة رأس السنة الميلادية ناهز 5 آلاف بالمؤسسات السياحية بولاية نابل

Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات - أفاد المندوب الجهوي للسياحة بنابل عزالدين القرامي أن عدد الحجوزات لقضاء رأس السنة الإدارية ناهز إلى غاية يوم أمس الخميس 5 آلاف، مبينا ان السياح هم خاصة من الجزائر وألمانيا وفرنسا، متوقعا ارتفاع هذه المؤشرات.

وأضاف في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن "عدد الوحدات السياحية بمنطقتي نابل والحمامات، التي برمجت سهرات الاحتفال بليلة رأس السنة الإدارية قدر ب40 نزلا"، مشيرا إلى أن القطاع السياحي بالجهة "يشهد بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الإدارية انتعاشة لاسيما وأن نسبة الاشغال بلغت 24 بالمائة".
و ذكر القرامي بأن المندوبية الجهوية للسياحة بنابل "تواصل بالتنسيق مع مختلف الإطارات الجهوية الاستعداد للاحتفال بنهاية السنة الميلادية من خلال تنظيم زيارات للمؤسسات السياحية والعمل على مزيد تأطيرها في مجال حفظ الصحة والتأمين".



Publié le:2016-12-30 15:25:09

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