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إلقاء القبض على عنصر تكفيري يروّج للفكر الإرهابي داخل الوسط المدرسي وبالمقاهي بالمنستير

Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات - تمكنت فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بالمنستير المدينة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري تعمّد ترويج الفكر الإرهابي داخل الوسط المدرسي وبالمقاهي وذلك إثر ورود معلومات في شأنه.

وأوضحت الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة أن النيابة العموميّة اذنت بعد مراجعتها للفرقة المذكورة بمداهمة مقرّ سكنى العنصر التكفيري أين تمّ إلقاء القبض عليه مضيفة أنه بتفتيش منزله تم العثور على جهاز إعلاميّة محمول تبيّن بتفحّصه العثور به على مجموعة من الوثائق تتضمن أفكار تكفيريّة.
واضافت أنه بالتحرّي مع المظنون فيه تبيّن أنه سبق له مواكبة حلقات تدعو إلى الفكر التكفيري بمقهى بجهة السّاحلين بولاية المنستير رفقة مجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم بين 4 و6 أشخاص وأشار نفس المصدر ان معلومات وردت في شأن العنصر المذكور حول تعمّده ترويج الفكر الإرهابي داخل الوسط المدرسي وبالمقاهي عبر ربطه للصلة ببعض التلاميذ لمحاولة إستقطابهم وبتكثيف التحرّيات تم التعرّف إليه مشيرة الى ان ذلك يدخل في إطار الإهتمام بمتابعة العناصر التكفيريّة ورصد تحرّكاتهم وإتصالاتهم وفي إطار التوقي من التهديدات الإرهابيّة على البلاد .
وقد تم الإحتفاظ به طبقا لتعليمات النيابة العموميّة من أجل الإشتباه في "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" كما ان الابحاث في شأنه متواصلة.



Publié le:2016-12-30 14:19:31

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