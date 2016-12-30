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Economie

دخول عشرة آلاف سائح جزائري عبر معبر ملولة الحدودي بمعتمدية طبرقة في يوم واحد

Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات - سجل معبر ملولة الحدودي التابع لمعتمدية طبرقة يوم أمس الخميس ولأول مرة منذ ديسمبر 2010 دخول ما يقارب 10 آلاف جزائري، وذلك لقضاء عطلة راس السنة الإدارية بتونس، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للسياحة بطبرقة هشام المحواشي لمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة.

واضاف المحواشي ان عدد السياح الجزائريين الذي دخلوا التراب التونسي منذ يوم 24 ديسمبر الجاري الى حدود ليلة البارحة عبر المعبر الحدودي بملولة بلغ نحو 40 الف جزائري، وبين ان معدل الإشغال والحجوزات بالوحدات السياحية بطبرقة وعين دراهم سجل إلى حدود يوم أمس الخميس ارتفاعا ملحوظا ناهز 85 بالمائة كمعدل عام و100 بالنسبة لبعض الوحدات السياحية » مشيرا الى انه ينتظر، وفق عدة مؤشرات،ان يبلغ ذروته (100 بالمائة) يوم غد 31 ديسمبر.
من جهة اخرى افاد مصدر امني بالجهة ان كافة الوحدات الأمنية في اعلى مستويات الجاهزية لتامين عطلة السنة الادارية.



Publié le:2016-12-30 14:12:18

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