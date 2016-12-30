اهالي معتمدية جلمة يخرجون في مسيرة للمطالبة بالتنمية والتشغيل

وانطلقت المسيرة التي دعا اليها الاتحاد المحلي للشغل منذ يومين من امام مقر الاتحاد، وتوقفت امام مقري المعتمدية والمستشفى المحلي الطاهر بوزريبة، ورفع خلالها المشاركون شعارات تندد "باستنزاف الثروة المائية" و"بتواصل سياسية الوعود الزائفة وتهميش الجهة"، ومطالبة بالاسراع في "احداث المستشفى الجهوي، وشباك موحد للخدمات، ومركز للحماية المدنية، ومكتب محلي للتشغيل".
وشارك في المسيرة ممثلون عن مختلف مكونات المجتمع المدني، وشباب واهالي الجهة الذين اكدوا انهم سيكونون "صفا واحدا ضد سياسة التهميش، الى حين تفعيل قانون التمييز الايجابي للمناطق الداخلية التي لا تتوفر فيها ابسط الحقوق كحق المواطن في الصحة وفي خدمات صحية جيدة دون ان يضطر الى التنقل الى الولايات المجاورة لتلقي العلاج".
وافاد الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بجلمة المولدي القراوي في تصريح لمراسلة (وات) ان "سلسلة الاحتجاجات ستتواصل الى حدود يوم 6 جانفي، تاريخ الاضراب العام بالجهة".
Publié le:2016-12-30 14:08:47
Par:Maxii Melinoss (Tunisia )
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