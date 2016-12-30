سيكون بامكان عمال الحضائر الظرفية التمتع بداية من شهر جانفي القادم بالتغطية الاجتماعية (المعتمد الاول بولاية سيدي بوزيد)

Vendredi 30 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 15:22:56

- افاد المعتمد الاول بولاية سيدي بوزيد سامي الغابي مراسل (وات) بالجهة انه سيكون بامكان عمال الحضائر الظرفية التمتع بداية من شهر جانفي القادم بالتغطية الاجتماعية، وذلك بعد الشروع في تطبيق قرار رئاسة الحكومة المؤرخ في 01 ماي 2015، والقاضي بتمتيع عملة الحضائر بالتغطية الاجتماعية.وبين انه "تم الشروع في ادراج حوالي 8 الاف عامل بولاية سيدي بوزيد، في منظومة التغطية الاجتماعية، بعد قيام سلطات الاشراف بدفع المستحقات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي"، مشيرا الى ان "نسبة تقدم العملية بلغت اكثر من 80 بالمائة".