الكشف عن خليّة إرهابيّة تتكوّن من 9 عناصر تكفيرية خطيرة بمنوبة تابعة للتنظيم الارهابي ''انصار الشريعة''

Vendredi 30 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 12:20:49

- أفادت وزارة الداخلية اليوم الجمعة أن فرقة الأبحاث والتّفتيش التّابعة لمنطقة الحرس الوطني بـمنوبة تمكنت الأربعاء المنقضي من إماطة اللّثام عن خليّة إرهابيّة تتكوّن من تسعة عناصر تكفيريّة مصنّفة خطيرة تابعة للتنظيم الارهابي "أنصار الشريعة" المحظور، تتراوح أعمارهم بين 28 و34 سنة من بينهم ارهابي معروف بالجهة.وأكدت الداخلية في بلاغ لها حجز خازن معلومات لديهم يحتوي على مقاطع فيديو تبين قيام أفراد الخلية الارهابية بتدريبات على القتال بأحد الجبال وصور لعناصر ارهابية تونسية على علاقة بهم تقاتل ضمن الجماعات الارهابية ببؤر التوتر.كما أفادت أنه تم العثور على صور لاجتماعات سرية للتنظيم المشار إليه بمشاركة أفراد الخلية التي تم القاء القبض عليها رفقة الارهابيين كمال زروق وسليم القنطري الى جانب العديد من الخطب التحريضية على الارهاب.واشارت أنّ فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بـمنوبة أذنت بعد مراجعة النيابة العمومية، بالاحتفاظ بكافّة أفراد الخليّة ومباشرة قضيّة عدليّة موضوعها " الانضمام إلى تنظيم إرهابي" ومواصلة التّحريّات والأبحاث معهم.