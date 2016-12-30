النصاب القانوني لاجتماع المجلس الاعلى للقضاء المنعقد امس لم يتوفرحسب الفصل 36 من قانون المجلس (عضو المجلس عماد الخصخوصي )

كما عبر عضو المجلس الاعلى للقضاء عن "احترازه على الشكل الذي التأم به الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للقضاء والذي اعتبره لا ينسجم مع روح القانون وما يفرضه من توافق تام بين الاعضاء مشيرا انه "غير معني بأي قرار تم اتخاذه خلال جلسة يوم امس.
" يذكر ان المجلس الأعلى للقضاء، قد عقد اجتماعه الاول بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، بحضور 21 عضوا يمثلون الأصناف الثلاثة للقضاة عدليين وإداريين وماليين، ومن جميع الأسلاك من عدول منفذين وجامعيين وخبراء محاسبين ومحامين.
وقد تم خلال هذا الاجتماع انتخاب القاضي (المالي)، محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس والمحامية أسماء بن عربية نائبة له، وفق تصريح ادلى به القاضي أحمد صواب عضو المجلس والذي ترأس الجلسة الافتتاحية لوات وقال صواب، الذي كلف بخطة ناطق رسمي باسم المجلس، إن " الحاضرين وعددهم 21 اجتمعوا لنحو 5 ساعات إثر توفر النصاب القانوني كما تمت دعوة مجلسي القضاء العدلي والقضاء المالي إلى الالتئام لسد الشغورات الحاصلة في هذين المجلسين والمتمثلة تباعا في الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب وخطة وكيل الدولة العام لذات المحكمة أما الشغور الثالث فيتمثل في الرئاسة الأولى لمحكمة المحاسبات.
Publié le:2016-12-30 12:18:34
Par:jamjam (Tunisia )
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