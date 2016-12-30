ارتفاع حجوزات الاسواق الاوروبية وتراجع السوق الداخلية بجربة وجرجيس

Vendredi 30 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 11:35:02

- ينتظر ان تصل حجوزات راس السنة الميلادية بجربة وجرجيس الى 6 الاف سائح وهي في طور الارتفاع، وتمثل الاسواق الاوروبية نسبة 80 بالمائة من جملة الحجوزات وخاصة منها السوق الفرنسية والالمانية والبلجيكية الى جانب السوق الروسية (التي تراجع عددها باعتبار ان موسمها صيفي بالدرجة الاولى)، وفق ما ذكرته المندوبة الجهوية للسياحة بجربة وجرجيس امال الحشاني لمراسلة (وات).ولاحظت الحشانى ان "السياحة الداخلية تراجعت مقارنة بالسنة الماضية، حيث مثلت نسبة 50 بالمائة سنة 2015، بسبب مراجعة زمن العطل المدرسية والتي اثرت على تنقل العائلات التونسية"، واضافت ان الجهة "سجلت خلال اشهر سبتمبر حتى نهاية نوفمبر زيادة في عدد الوافدين والليالي المقضاة بنسبة 50 بالمائة، وتعززت السوق الروسية ليبلغ عدد الوافدين منها على هذه الوجهة حتى شهر نوفمبر 220 الف سائح مقابل 600 سائح سنة 2015"، مشيرة الى ان "الجهود منكبة نحو استعادة الاسواق الايطالية والفرنسية والبلجيكية ومزيد دعم السوق الروسية الى جانب خطة ترويجية لاستقطاب السوق الجزائرية" وتميز استقبال احتفالات راس السنة الميلادية باستعدادات حثيثة انطلقت منذ فترة وذلك خاصة على مستوى المنظومة الامنية التى شملت النزل والمطاعم والمقاهي والملاهي الليلية من خلال لجنة مشتركة تضم السياحة والداخلية والحماية المدنية، الى جانب تنظيم دورات تكوينية لمختلف المتدخلين بالنزل والادلاء السياحيين وبمطار جربة جرجيس الدولي، وايضا استعدادات خاصة بمجال الصحة وجودة الخدمات من خلال تكثيف عمليات المتابعة والتاطير والمراقبة المتواصلة، فيما بدت الوحدات السياحية اكثر جمالا بفضل مظاهر الزينة الاحتفالية.