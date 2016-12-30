دخول شهر ربيع الثاني 1438 هجري ، اليوم الجمعة

Vendredi 30 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-30 09:46:43

- جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية أن اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016 هو أول يوم من شهر ربيع الثاني 1438 هجري .