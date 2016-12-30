Publié le:2016-12-30 09:46:43
دخول شهر ربيع الثاني 1438 هجري ، اليوم الجمعة
Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات - جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية أن اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016 هو أول يوم من شهر ربيع الثاني 1438 هجري .
Publié le:2016-12-30 09:46:43
Publié le:2016-12-30 09:46:43
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Par:mongi (Tunisia )
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