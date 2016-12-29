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Politique

يوسف الشاهد يحسم: الحكومة ليست مع عودة الارهابيين وفي صورة عودتهم فانه سيتم تطبيق قانون الارهاب عليهم

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس 29 ديسمبر أن مشكلة عودة الارهابيين الى أوطانهم ليست مشكلة تونسية فقط بل هي مشكلة عديد الدول حسب تعبيره.

وقال يوسف الشاهد أن الحكومة التونسية ليست مع عودة الارهابيين الى تونس, مؤكدا أن السلطات الأمنية تمتلك قائمة اسمية مفصلة بأسماء الارهابيين التونسيين المتواجدين في بؤر التوتر في العالم.
وتابع يوسف الشاهد " في حال عودة الارهابيين الى تونس سيتم ايقافهم فورا وتطبيق قانون الارهاب عليهم".

خبراء في القانون: منع عودة الإرهابيين إلى أرض الوطن أو سحب الجنسية عنهم يدخل في خانة الشعبوية
وكان خبراء وأساتذة في القانون العام اعتبروا ، أن الدعوة إلى منع عودة الإرهابيين التونسيين إلى أرض الوطن أو سحب الجنسية عنهم، يدخل في خانة الشعبوية ولا علاقة له بأحكام التشريعات الوطنية او الدولية".
وقدموا في تصريحات خصوا بها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، حلولا قانونية يمكن بمقتضاها "تتبع الجناة" وهي تطبيق القانون الوطني المتعلق بالإرهاب أو وضعهم تحت المراقبة الإدارية، عبر ما يعرف بالشرطة الإدارية أو رفع قضايا ضدهم لدى المحكمة الجنائية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفي هذا الشأن حذر عياض بن عاشور، أستاذ القانون العام المختص في النظريات السياسية الإسلامية، من مغبة "التلاعب أو المساس بالمبادئ العامة المضمنة بدستور الجمهورية الثانية"، من ذلك ما نص عليه الفصل 25 من الدستور الذي جاء فيه أنه "يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن".
ولاحظ أنه رغم عدم استحالة إدخال تحويرات على الدستور أو تنقيحه، مثلما يدعو إلى ذلك عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، فإن "الأمر خطير بالنظر إلى أنه يؤدي إلى توخي منهاج مماثل لذلك الذي سلكه النظام الإستبدادي، بتعديل الدستور لتحديد المدد الرئاسية"، مشيرا إلى "ما يميز الدستور، أعلى هرم القواعد القانونية، من قداسة تفرض النأي به عن التجاذبات السياسية واحترام مبادئه، مهما كانت الظروف والملابسات"، حسب تقديره.
وقال بن عاشور إن "الحل القانوني يكمن في متابعة الجناة والإرهابيين، على أساس قانون الإرهاب المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، خاصة وأن الفصل 33 منه ينص على أن الإرهابي الذي ارتكب جريمة، سواء على التراب التونسي أو على تراب أجنبي، يدخل تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب ويحاكم وفق مقتضياته".




Publié le:2016-12-29 21:33:24

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5 de 5 commentaires pour l'article 136155

Mandhouj  (France)  |Jeudi 29 Decembre 2016 à 22h 10m |           

الإنقلاب على الدستور ، الارهاب و من يغذيه ، سرقة الثورة و الثروة ، حماية الفساد ، تقسيم المجتمع ، هشة المؤسسات ، فبركة ضعف المجتمع ، ثقافة الإستهلاك ، تهميش دور الشباب ، إضعاف دور المجتمع المدني ،... يا شعب فيق على روحك ، انك مستهدف .


يا شعب رد بالك تنساش قضية الشهيد محمد الزواري ... يا شعب رد بالك تنساش قضية العاطلين عن العمل ، راهم أولادك قاموا بثورة سلمية من أجل الكرامة و الحرية ، لكن بن علي هرب ، و الحكومات بعد الثورة لم يلتحموا بأهداف الثورة ... الثورة المضادة دخلت على الخط و أهلكت البلاد ... اليوم السراق الكبار لا يزالون يديرون و يتداولون أدوار خبيثة ... يا شعب رد بالك تنساش مسار العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية ، دون ذلك الشعب ستبقى حالته حالة حليلة ، جد رديئة
... ثم يا شعب لا تنسى أن السراق الكبار، حتى الهندي و الكرموس باش يقطعوه، راهم كلاب يأكلون حتى الشوك؛ انهم دائما جوعى ... يا شعب العملة الصعبة، راهي تهرب على مرأى و مسمع من سكان قصر قرطاج و الكراية متع القصبة ... يا شعب، ما تنساش تقول ليوسف الشاهد (صهر العائلة الموسعة) أن الحرب على الفساد هي أولوية الأولويات ... يا شعب ما تنساش باش تطرح سؤال من قتل شكري بلعيد و البراهمي؟ و من ذبح جنودنا في الشعانبي يوم خطاب علي العريض؟ يا شعب ما تنساش أن الدستور
لم يستكمل مساره ... يا شعب فيق على روحك، التجمعيين راهم ناس خطرين على تونس، راهم سراقة، قاموا بأبشع الجرائم، سرقوا الثروات، سرقوا الأثار، أهلكوا تونس كما أرادوا... يا شعب رد بالك من الارهاب راهو حليف النمط.. يا شعب جيشك هو عزتك ... يا شعب رد بالك على ثروتك الزراعية راهي أل أ ج م (OGM) مهلكة للثروة الترابية و المائية ... يلزم إزالة الليثام على ما يحدث في هذا الموضوع .. يا شعب رد بالك إستخراج غاز الشيست، خطر.. يا شعب ، لا تنمية بدون محاربة الفساد.
يا شعب إسترجاع ثورتك هو طريق إسترجاع ثروتك . يا شعب الإعلام راهو يخدم في خدمة ميش باهية .. تهميش إهتمامات التوانسة راهي جريمة ... يا شعب هناك إعداد لظروف معينة حتى يقع إنقلاب على الدستور ثم على الديمقراطية ... جعل مؤسسات الدولة هشة راهي جريمة ، و هذا هو ما يسع إليه الانقلابيين ... يا شعب رد بالك على أولادك ... الشباب التونسي يجب أن يفهم دوره ، يجب أن يتحاور ، يجب أن يتوافق و يلتحم ببعضه .. الشباب هو مستقبل البلاد . المجد للشعب .
المجد للقوات الحاملة للسلاح.
المجد لكل وطني .

Mandhouj  (France)  |Jeudi 29 Decembre 2016 à 22h 06m |           
Mr le chef du gouvernement, ne faites pas l'enfant.. Les terroristes ne vont pas demander votre avis quand ils décident de rentrer.. Ne soyez pas dupe. On remarque bien que Yousef bébé gère beaucoup de pressionsssss de part et d'autre, mais il faut juste savoir une chose, que vous êtes un employer chez le peuple tunisien; vous appliquez la loi et la constitution, on ne vous demande pas plus. Et puis, personne ne vous a demandé d'organiser
leur retour et des les accueillir avec des bouquets des fleurs et ou arcs de fil et yassamine, . . Par contre il ne faut pas oublier que nous avons le droit d’évaluer votre travail et de vous juger si c'est nécessaire, ce n'est pas un jeu de gouverner Mr Echahed; OK.

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Jeudi 29 Decembre 2016 à 22h 05m |           
اذا كان الامر محسوم فما الفائدة من البوليميك و الضجيج الذي وقع اصطناعه ...اكيد هو للتغطية عن كوارث لا يريدون الشعب ان يتفطن لها ...لا احد ضد تطبيق القانون ...الا المتورطون ...

Tuttifrutti  (Singapore)  |Jeudi 29 Decembre 2016 à 22h 00m |           
هذا منطق رئيس حكومة ؟؟؟؟
ربما رئيس كتلة حزب ؟؟؟
لاكن رئيس حكومة لا لا لا

Mandhouj  (France)  |Jeudi 29 Decembre 2016 à 21h 48m |           
"يوسف الشاهد يحسم: الحكومة ليست مع عودة الارهابيين وفي صورة عودتهم فانه سيتم تطبيق قانون الارهاب عليهم".

تصريح ليس له أي معنى .. الحكومة ليست مع عودة الارهابيين و إن عادوا بقانون الارهاب يعاقبون ... يا سي الصبي من قال لك أن الارهابيين سيستشورنك في عودتهم ؟ و من قال لك أن قانون الارهاب لا يطبق ؟ على كل حال نفهم أن الشاهد يراوغ بالجبهة المخوربة العقل ، و حتى يظهر أنه ذا حزم ... يا سي يوسف الارهابي المقبوض عليه أو عائد دولة الثورة (غرم كل الخزعبلات الموجودة في الحكم في قصر قرطاج و في القصبة ) اعدت لهم كل آليات التعامل ، و ما عليك إلا أن تكون جاد في
تطبيق القانون و الدستور ... هل فهمت أيه الصبي ؟



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