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Economie

عرض مشاريع الاوامر التطبيقية المتعلقة بقانون الاستثمار على مجلس الوزراء، اليوم الجمعة

Vendredi 30 Decembre 2016
بــاب نــات - سيتم، اليوم الجمعة، عرض مشاريع الأوامر التطبيقية المتعلقة بقانون الاستثمار على مجلس الوزراء بهدف التسريع في إجراءات استصدارها والشروع في تركيز مختلف الهياكل المنصوص عليها بالقانون وأوامره التطبيقية بما يضمن تفعيلها في الآجال المحددة لدخول القانون حيز النفاذ، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

واضاف البلاغ ان مجلسا وزاريا مضيقا نظر ظهر الخميس بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في الصيغة التوافقية لمشاريع هذه الاوامر.



Publié le:2016-12-30 07:21:26

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