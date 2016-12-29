لم يتم تقديم أية مساندة نفسية للبحارة للتونسيين الذين عادوا إلى تونس (رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج )

Jeudi 29 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 22:07:47

- استنكر رئيس جمعية "إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج"، إقبال بن رجب، اليوم الخميس، ما قال إنه "عدم تقديم أية مساندة نفسية للبحارة التونسيين الذين عادوا إلى تونس يوم 22 ديسمبر الجاري بعد أن كانوا محتجزين بليبيا لمدة شهر ونصف".وأضاف بن رجب خلال ندوة صحفية بالعاصمة قوله "أغلب البحارة في وضعية نفسية حرجة بسبب سوء المعاملة التي تعرضوا إليها طيلة فترة احتجازهم".وانتقد المتحدث أيضا ما وصفه بـ"لامبالاة" الحكومة التونسية بملف التونسيين الموقوفين بليبيا، مشيرا إلى أن أطفالا صغارا (أقل من ثلاث سنوات) كانوا من بين هؤلاء الموقوفين على غرار تميم الجندوبي أو الطفل براء الذي عرض بن رجب صورته وظهر فيها الطفل يحمل آثار جروح وضمادات.وقال عمر الدريدي أخ أحد البحارة الموقوفين في شهادة حول ظروف احتجازهم إن أخاه يعاني حاليا من انهيار عصبي عميق منعه من المجيء للإدلاء بشهادته.وتابع قائلا "لقد تعرض البحارة التونسيون إلى تعذيب نفسي وجسدي بغية إجبارهم على الاعتراف بما يعلل إيقافهم".ودعا الدريدي السلطات التونسية إلى تحسين أوضاع البحارة الذين لا ينتفعون بمنحة مشقة المهنة أو بتغطية اجتماعية مرضية، مفيدا بأن منحة شهرية بمائة دينار فقط تصرف لعائلة البحار في حالة وفاته.وفي تدخلها حول قضية اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري انتقدت سنية بن رجب (والدة نذير) ما أسمته "لامبالاة" الحكومة، مؤكدة أنها جمعت معلومات وشهادات حول هذه القضية خلال رحلتها إلى ليبيا لكن لم يشأ أي ممثل حكومي وفق قولها الإصغاء إليها.يذكر أن 54 بحارا تونسيا كانوا أوقفوا بليبيا يوم 15 نوفمبر الماضي بداعي "انتهاك المياه الليبية" وتم احتجازهم إلى حين إطلاق سراحهم في 22 ديسمبر الحالي.