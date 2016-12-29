قريبا استئناف أشغال إنجاز ''مارينا بنزرت'' بعد تجديد رخصة البناء

Jeudi 29 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 19:46:12

- تم عشية اليوم بمقر ولاية بنزرت فض الاشكال السابق المعطل لاتمام اشغال البناية الفندقية لمشروع مارينا بنزرت وذلك بتسلم إدارة بلدية بنزرت لقسط أول من الديون المتخلدة بذمة ادارة المشروع للبلدية بعنوان الاشغال الوقتي وغيرها من العنانين والمقدرة بحوالي 550 ألف دينار وبالمقابل تسليم بلدية بنزرت لادارة المشروع لقرار تجديد رخصة البناء بعد تعطل لاسباب عدة مباشرة وغير مباشرة منذ سنة 2012، وكان ذلك جلسة ترتيبية أشرف عليها والي بنزرت بحضور ممثلي المجلس والادارة البلدية لبلدية بنزرت برئاسة شيخ المدينة رئيس النيابة الخصوصية محمد رياض اللزام وممثلي إدارة مشروع "مارينا بنزرت".وقال الوالي إن حلحلة إشكالات تعطل مشروع " مارينابنزرت" تم بالتوافق البلدي والمؤسساتي وايضا المجتمعي، داعيا إلى التزام كل طرف بتعهداته مع إيلاء موضوع انصهار المشروع في محيطه الاولوية التي يستحق وضرورة التفاعل الايجابي بين كل المكونات من أجل إنجاح مختلف المشاريع التنموية بالجهة، مستعرضا أبرز المشاريع التي تم إيجاد حلول لها مؤخرا على غرار مشروع تزويد الجهة بالغاز الطبيعي (83 مليون دينارد) ومشروع الوصلة الثابتة كبديل مناسب للجسر المتحرك والموافقة على تمويله خلال الندوة الدولية للاستثمار بقيمة 600 مليون دينار ومشروع تدعيم الجهة بالماء الصالح للشرب وتركيز وحدة تصرف حسب الأهداف لتولي إنجاز مشروع تطهير بحيرة بنزرت الكبرى بقيمة حوالي 220 مليون دينار وتحويز بلدية بنزرت لفضاء قصر المؤتمرات.ومن جانبه أشار رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بنزرت إلى أن البلدية ( مجلسا وإدارة) لم تكن أبدا ضد إتمام مشروع "مارينا بنزرت" وأنها دائما كانت مع استكماله شريطة الالتزام بالظوابط القانونية وغيرها ومشددا على أن المجلس والادارة يعتبران إدارة مشروع "مارينا بنزرت" شريكا تنمويا فاعلا في المنطقة ولن يدخرا أي جهد لإنجاح المشروع .ومن ناحيته قال السيد أنيس زروق قبطان الميناء نيابة عن إدارة المشروع إن " مارينا بنزرت" ملتزمة بكل تعهداتها المالية وغيرها، مضيفا أن إتمام أشغال البناية ستكون في غضون السنة المقبلة 2017 حيث ستضم 300 شقة فخمة وأنه سيتم الانطلاقاايضا في إنجاز الفسحة التجارية والترفيهية والتنشيطية قريبا في انتظار حلحلة مشكل الشبكات .يذكر أن القيمة المالية للمشروع ككل تناهز 300 مليون دينار وفق إدارة "المارينا".