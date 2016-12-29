إيقاف شخصين تسللا من الترابي الليبي عبر الشاطئ

Jeudi 29 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 19:02:23

- أعلنت وزارة الدفاع الوطني، أن "العنصر المتقدم لجيش البحر والمتمركز بنقطة الرصد والمراقبة براس جدير، من معتمدية بنقردان، (ولاية مدنين)، تمكن اليوم الخميس على الساعة السابعة والنصف صباحا، من التفطن إلى تسلل شخصين من الترابي الليبي، عبر الشاطئ".وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه "بإيقاف الشخصين، تبين أنهما لا يحملان وثائق هوية وصرحا بأنهما من الكوت ديفوار، قبل أن يتم تسليمهما إلى فرقة الحرس الوطني بالمكان".