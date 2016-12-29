Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Fatet-Gambena  
Régions

إيقاف شخصين تسللا من الترابي الليبي عبر الشاطئ

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - أعلنت وزارة الدفاع الوطني، أن "العنصر المتقدم لجيش البحر والمتمركز بنقطة الرصد والمراقبة براس جدير، من معتمدية بنقردان، (ولاية مدنين)، تمكن اليوم الخميس على الساعة السابعة والنصف صباحا، من التفطن إلى تسلل شخصين من الترابي الليبي، عبر الشاطئ".
وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه "بإيقاف الشخصين، تبين أنهما لا يحملان وثائق هوية وصرحا بأنهما من الكوت ديفوار، قبل أن يتم تسليمهما إلى فرقة الحرس الوطني بالمكان".




Publié le:2016-12-29 19:02:23

cadre-0628b0fd5053a957d2b4c9edaa1ac3d8-2016-12-29 19:02:23
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136144



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12931,1

  • (27/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,43110 DT        1$ =2,34272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/12)   278,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136144 108|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires