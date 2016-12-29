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Politique

جلسة عمل بين محمد الناصر ورياض المؤخر عشية اليوم قصد التوصل إلى توافق حول النقاط الخلاقية بمشروع قانون الإنتخابات

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، بأنه سيعقد عشية اليوم الخميس، جلسة عمل مع وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، ستخصص للنقاش حول النقاط الخلافية في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والإستفتاء، قصد التوصل إلى توافق بشأنها.
وصرح الناصر، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب بباردو، لعرض نتائج اليوم البرلماني الذي انعقد أمس الاربعاء لتقييم آداء مجلس النواب، بأن الاجتماع سيحضره ممثلون عن مختلف الكتل البرلمانية، ومكتب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية، المتعهدة بالنظر في مشروع القانون المذكور.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب، لم يصادق بعد على مشروع القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، بسبب التباين في وجهات النظر بين النواب، خاصة في ما يتصل بالفصل المتعلق بمشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات من عدمها.
يذكر ان مجلس نواب الشعب، نظم أمس الإربعاء يوما برلمانيا مغلقا حول "مجلس نواب الشعب: تقييم ذاتي للأداء وآفاقه"، على أن يقدم رئيس المجلس نتائج هذا اليوم البرلماني خلال ندوة صحفية اليوم الخميس.



Publié le:2016-12-29 19:01:12

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