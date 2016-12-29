مكتب مجلس النواب ينظر في تنظيم أعمال المجلس للفترة القادمة

Jeudi 29 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 20:09:31

- نظر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الخميس بإشراف رئيس المجلس محمد الناصر، في تنظيم أعمال المجلس للفترة المقبلة.وقرر المكتب تخصيص الأسبوع الأول من شهر جانفي 2017 لعمل اللجان الخاصة والتشريعية القارة ، فيما تستأنف الجلسات العامة بداية من الأسبوع الثاني من نفس الشهر.و نظر في خطة عمل مساعد الرئيس المكلفة بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني قبل المصادقة عليها حسب ما تقتضيه أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.كما استعرض مكتب المجلس محصلة أعمال اليوم البرلماني "مجلس نواب الشعب: تقييم ذاتي للأداء وآفاقه"