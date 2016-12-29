توننداكس يقفل على زيادة بنسبة 20ر0 بالمائة

Jeudi 29 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 18:15:03

- انهت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات الخميس في المنطقة الخضراء اذ تطور مؤسرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 20ر0 بالمائة في حدود النقطة 14ر5467 وسط حجم تبادل بلغ 117ر12 مليون دينار، وفق التحليل اليومي للوسيط بالبورصة "ميناكابتل".واستحوذت اوفيس بلاست على اكبر حجم تبادل ب949ر6 مليون دينار بسعر تداول بلغ 117ر12 دينار للسهم الواحد.وبخصوص اداء الاسهم تصدرت اسمنت بنزرت قائمة الارتفاعات بزيادة بنسبة 84ر3 بالمائة (51ر3 دينار) متبوعة باسهم بنك الامان والشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسب بلغت على التوالي 71ر2 بالمائة (24ر24 دينار) و29ر2 بالمائة (90ر4 دينار).كما انهت سالكوم على تطور بنسبة 11ر2 بالمائة بسعر تبادل ب75ر6 دينار واقفلت المغازة العامة على زيادة بنسبة 10ر2 بالمائة بسعر تبادل بلغ 94ر1 دينار للسهم الواحد.في المقابل خسرت الشركة التونسية للتجهيز نسبة 45ر4 بالمائة (95ر10 دينار) وانخفضت الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بنسبة 39ر4 بالمائة (96ر1 دينار).وتراجعت اسهم كل من تامينات سليم والشركة العقارية التونسية السعودية وسوتيماي بنسب بلغت على التوالي 98ر2 بالمائة (23ر41 دينار) و79ر2 بالمائة (09ر2 دينار) و61ر2 بالمائة (24ر2 دينار).