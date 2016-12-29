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Economie

الكشف عن مستودع عشوائي لصنع المرطبات في مدينة الحمامات

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - تمكن أعوان المراقبة الصحية في نابل بالتعاون مع أعوان المراقبة الاقتصادية والشرطة البلدية ،صباح اليوم الخميس، من التفطن إلى مستودع عشوائي لصنع المرطبات في مدينة الحمامات لا تتوفر فيه أدنى شروط حفظ الصحة، حسب ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي مراسلة (وات) بالجهة.

وأضاف أنه تم حجز 60 كغ من المرطبات والحلويات المختلفة محفوظة بطريقة غير صحية، مؤكدا أنه تم اقتراح غلق هذا المحل باعتبار أنه مخالف للتراتيب الجاري بها العمل.
وذكر أن حملات المراقبة انطلقت منذ 10 ديسمبر الجاري بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة والشرطة البلدية شملت محلات صنع وبيع المرطبات ومسالك التوزيع ومحلات بيع لحوم الدواجن، حيث تم تشكيل 16 فريقا محليا وفريقين جهوييين للتصدي للمخالفات الصحية.



Publié le:2016-12-29 18:14:44

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