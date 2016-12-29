الكشف عن مستودع عشوائي لصنع المرطبات في مدينة الحمامات

وأضاف أنه تم حجز 60 كغ من المرطبات والحلويات المختلفة محفوظة بطريقة غير صحية، مؤكدا أنه تم اقتراح غلق هذا المحل باعتبار أنه مخالف للتراتيب الجاري بها العمل.
وذكر أن حملات المراقبة انطلقت منذ 10 ديسمبر الجاري بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة والشرطة البلدية شملت محلات صنع وبيع المرطبات ومسالك التوزيع ومحلات بيع لحوم الدواجن، حيث تم تشكيل 16 فريقا محليا وفريقين جهوييين للتصدي للمخالفات الصحية.
Publié le:2016-12-29 18:14:44
Par:essoltan (France )
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