إيقاف أستاذ تعليم ثانوي وزوجته في المكنين من ولاية المنستير للاشتباه في انتمائهما إلى خلية إرهابية

Jeudi 29 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 18:03:13

- أوقفت مساء اليوم الخميس في المكنين من ولاية المنستير، الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب في القرجاني بالتنسيق مع وحدات الشرطة بإقليم الأمن الوطني بالجهة، " أستاذ تعليم ثانوي وزوجته معلمة من أجل الاشتباه في انتمائهما إلى خلية إرهابية وكشفت التحريات أنهما على اتصال بخلية إرهابية في سوريا "، وفق ما صرّح به الكاتب العام للنقابية الأساسية لقوّات الأمن الداخلي بإقليم الأمن الوطني بالمنستير بشير الرمضاني لمراسلة (وات) بالجهة.وأضاف ذات المصدر الأمني، أنّ " الأستاذ وزوجته من العناصر التكفيرية"، حسب قوله.