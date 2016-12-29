Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Fatet-Gambena  
Régions

إيقاف أستاذ تعليم ثانوي وزوجته في المكنين من ولاية المنستير للاشتباه في انتمائهما إلى خلية إرهابية

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - أوقفت مساء اليوم الخميس في المكنين من ولاية المنستير، الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب في القرجاني بالتنسيق مع وحدات الشرطة بإقليم الأمن الوطني بالجهة، " أستاذ تعليم ثانوي وزوجته معلمة من أجل الاشتباه في انتمائهما إلى خلية إرهابية وكشفت التحريات أنهما على اتصال بخلية إرهابية في سوريا "، وفق ما صرّح به الكاتب العام للنقابية الأساسية لقوّات الأمن الداخلي بإقليم الأمن الوطني بالمنستير بشير الرمضاني لمراسلة (وات) بالجهة.

وأضاف ذات المصدر الأمني، أنّ " الأستاذ وزوجته من العناصر التكفيرية"، حسب قوله.



Publié le:2016-12-29 18:03:13

cadre-71a4cab78b272f2fad5da8a549b79bb9-2016-12-29 18:03:13
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136133



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12931,1

  • (27/12)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 2,43110 DT        1$ =2,34272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/12)   278,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2016 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136133 1642|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires