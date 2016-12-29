Publié le:2016-12-29 16:37:38
تأجيل النظر في قضية عماد دغيج إلى 5 جانفي
Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016 الإفراج عن عماد دغيج التابع وتأجيل النظر في قضيته إلى جلسة يوم 5 جانفي 2017 على خلفية إحالته من قبل النيابة العمومية من اجل التآمر على أمن الدولة الداخلي بسبب دعوته لإسقاط رئيس الجمهورية عبر تدوينة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي.
Publié le:2016-12-29 16:37:38
Publié le:2016-12-29 16:37:38
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