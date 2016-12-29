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Justice

تأجيل النظر في قضية عماد دغيج إلى 5 جانفي

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016 الإفراج عن عماد دغيج التابع وتأجيل النظر في قضيته إلى جلسة يوم 5 جانفي 2017 على خلفية إحالته من قبل النيابة العمومية من اجل التآمر على أمن الدولة الداخلي بسبب دعوته لإسقاط رئيس الجمهورية عبر تدوينة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي.




Publié le:2016-12-29 16:37:38

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1 de 1 commentaires pour l'article 136131

Aziz Naceeur  (Qatar)  |Jeudi 29 Decembre 2016 à 17h 24m |           
محاولات بائسة ويائسة لإخدام الثورة وتكميم أفواه شبابها ورجالها المناضلين الأحرار
لو كان حزم الحكومة بهذه الشدة والقساوة ضد بارونات الفساد المالي ومنظومته المتغلغلة في مفاصل الدولة لقضت على جذور الفساد وإصطلح حال البلاد إقتصاديا وإجتماعيا
ولكن أسد على رجال الثورة وعلى كبار السراق نعامة



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