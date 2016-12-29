تونس تتسلم ارهابيا من ايطاليا انصهر في خلية جهادية بميلانو خططت لتنفيذ عمليات في تونس

Jeudi 29 Decembre 2016



بــاب نــات





Publié le:2016-12-29 16:43:39

- أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي، أن تونس تسلمت اليوم الخميس من السلطات الايطالية، المدعو نصر الدين بن ذياب (23 سنة) ، والمتهم في قضايا ارهابية.وأضاف المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت للوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب بالادارة العامة للامن الوطني بالقرجاني، بالاحتفاظ بذياب الذى أعلن مؤخرا مبايعته لتنظيم "داعش" الارهابي.كما أفاد السليطي، بأن الموقوف انصهر ضمن خلية جهادية بضواحى مدينة ميلانو الايطالية التى تضم العديد من الجنسيات الأجنبية ، مشيرا الى أن هذه الخلية كانت بصدد التخطيط للقيام بعمليات نوعية في تونس وخارجها.تجدر الاشارة الى أن صحيفة ايطالية أكدت أن وزارة الداخلية الايطالية رحلت اليوم نصر الدين بن ذياب ، الذى قالت " إنه تلقى تعليمات خلال شهر نوفمبر الماضى بتنفيذ هجمات ارهابية في ايطاليا".