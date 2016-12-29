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Santé

أصحاب الصيدليات الخاصة يستأنفون العمل بصيغة الطرف الدافع بعد امضاء اتفاق مع ''الكنام''

Jeudi 29 Decembre 2016
بــاب نــات - يستأنف أصحاب الصيدليات الخاصة بداية من اليوم الخميس العمل بصيغة الطرف الدافع، وذلك بمقتضى اتفاق تم امضاؤه بين النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتامين على المرض (الكنام) في اجتماع عقد أمس الاربعاء تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لحل الازمة القائمة بين الطرفين.

وأفاد بلاغ للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة ان الاتفاق نص على تكوين وتفعيل اللجنة المشتركة للمتابعة والتقييم، التي سيكون دورها العمل على المحافظة على علاقات تعاقدية جيدة تفاديا لحدوث ازمات "خطيرة" بين الطرفين، وعلى الامضاء على دليل الاجراءات الخاص بالتصرف في اللجان المتناصفة والدليل المتعلق بالاجراءات التعاقدية وخلاص الصيادلة.
يذكر ان النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كانت قد قررت تعليق تعاقد الصيادلة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" منذ يوم 10 اكتوبر 2016 بسبب عدم تسديده للمستحقات المالية للصيادلة لعدة أشهر وإيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع إلى حين إيجاد حل جذري يضمن حصولهم على مستحقاتهم في الآجال التعاقدية، بصفة دائمة ومنتظمة.



Publié le:2016-12-29 13:47:57

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